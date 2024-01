Mantova, occasione persa. Il Padova non ne approfitta

Un gol di Lakti a 6’ dalla fine rovina la festa del Mantova che già pregustava di aumentare ulteriormente il suo vantaggio sul Padova, fermo sul pareggio a Legnago. La squadra di Possanzini, passata in vantaggio sul finire del primo tempo con un guizzo di Galuppini, sempre più opportunista, non è riuscita a chiudere anzitempo la gara a suo favore e nel finale, quando la vittoria sembrava ormai a portata di mano, la formazione vicentina ha firmato il definitivo 1-1.

Un risultato che certo non soddisfa la voglia della capolista di correre a pieni giri verso la B, ma che, grazie allo 0-0 finale dei biancoscudati, basta per mantenere distanti sette lunghezze i rivali. Dopo la cinquina inflitta proprio ai veneti nello scontro diretto, la formazione virgiliana parte a spron battuto. Nei primi minuti Maggioni, Trimboli e Burrai cercano la conclusione, ma la rete difesa da Boseggia non corre particolari pericoli. Dopo un tentativo di Parigi, che non inquadra lo specchio della porta poco prima del quarto d’ora, con il passare dei minuti si fa sempre più chiaro l’obiettivo della compagine di Bianchini, che punta apertamente a mantenere il punteggio fermo sullo 0-0. I padroni di casa assumono così con crescente determinazione le redini del gioco. Capitan Burrai e compagni si spingono in avanti per trovare il varco giusto nell’attenta retroguardia gialloazzurra. Galuppini e Trimboli vanno ancora al tiro, senza impensierire più di tanto Boseggia.

La tenacia dei biancorossi, però, ottiene il meritato premio al 37’. Lunghi sbaglia un appoggio arretrato e Galuppini (nella foto) è lestissimo ad approfittarne, siglando il vantaggio che accompagna il Mantova al riposo. In avvio di ripresa la formazione di Possanzini parte decisa a mettere al sicuro il risultato, ma l’Arzignano non si lascia sorprendere e cerca a sua volta di portarsi in avanti alla ricerca del pareggio. I ritmi della gara rallentano e i cambi dei due allenatori non modificano il copione dell’incontro. Il risultato rimane così aperto e aumenta la convinzione degli ospiti di poter raddrizzare la situazione. I biancorossi hanno una buona opportunità al 35’ con il neo-acquisto Bombagi, ma un difensore vicentino respinge e l’Arzignano può ripartire per costruire la beffa definitiva per la capolista. Corre il 39’ quando Parigi obbliga Festa ad una difficile respinta. Sulla palla si avventa Lakti e insacca la rete dell’1-1 che il forcing finale dei biancorossi non riesce più a cambiare. La conferma del pareggio finale del Padova a Legnago rende però meno amara l’inattesa frenata della capolista.