A caccia dei tre punti. Il Mantova per la svolta

L’avvio di stagione del Mantova non è stato dei più memorabili. I tanti cambiamenti fatti sul mercato e le difficoltà palesate nelle amichevoli estive si sono riflettuti negativamente durante le prime due gare ufficiali. Prima il netto ko a Venezia in Coppa Italia e poi l’altra sconfitta esterna a Monza nell’esordio in Serie B senza di fatto mai tirare in porta. Ma già oggi si punta al riscatto: tra le mura amiche dello stadio Martelli la squadra di mister Possanzini ospita (alle ore 19) il neopromosso Pescara. Pure gli abruzzesi sono reduci da un inizio complicato e per questo il tecnico dei lombardi spera di ottenere i primi tre punti, in modo da approcciare con più serenità il periodo di pausa Nazionali. "Abbiamo l’urgenza di fare bene, mantenendo però sempre equilibrio. È la partita giusta al momento giusto, prima della sosta. E ci fa piacere tornare al Martelli dove si preannuncia una grande atmosfera. Siamo carichi, pronti, e vogliamo rifarci dopo Monza. Il Pescara è una squadra organizzata, servirà interpretare subito bene la partita", ha detto Possanzini. Il tecnico si è poi soffermato sul valore del gruppo, profondamente modificato rispetto alla scorsa annata: "Abbiamo tagliato rami secchi per farne crescere di nuovi. Sono tranquillo perché conosco le potenzialità. Dobbiamo solo essere più convinti mentalmente, sentendoci liberi anche di sbagliare. Solo rischiando si può costruire qualcosa di importante". A livello di formazione, in vista del match odierno, però c’è l’incognita legata al virus influenzale che ha colpito diversi giocatori del Mantova. Majer, Bragantini, Paoletti, Ruocco, Botti, Mensah e Artioli, rientrati da pochissimo in gruppo, sono tutti da valutare. In attacco Mancuso torna sulla trequarti con la contestuale possibile prima da titolare per Bonfanti, arrivato in prestito dal Pisa e sui cui l’ambiente virgiliano ripone grosse speranze.

Dall’altra parte della Lombardia invece è giorno di vigilia per il Monza, che si prepara ad affrontare la delicata trasferta di Bari (calcio d’inizio domani ore 21) con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta nel derby contro il Mantova. "Veniamo da una grande settimana. Abbiamo tanta qualità ma dobbiamo sempre essere squadra e non avere paura di niente", ha spiegato l’allenatore Bianco. Costretto poi a tornare sul tema mercato, che tanto attanaglia il club biancorosso: "Sto facendo il conto alla rovescia. Spero non vada via nessuno, ma non dipende da me. Il nuovo acquisto Alvarez è un attaccante dotato di caratteristiche diverse da quelle che c’erano in rosa. Può fare anche la seconda punta e ha grande istinto. Toccherà a noi metterlo nelle giuste condizioni per esprimersi al meglio". L’uruguaiano potrebbe esordire proprio domani in Puglia, dove intanto tornerà a disposizione Carboni per la retroguardia. Assente invece Colpani che (oltre ad essere sempre in uscita) ha accusato pure un lieve problema fisico. Intanto sempre sul fronte mercato, spiccano le frasi che Izzo ha rilasciato sui propri canali social: "Al momento non mi è pervenuta nessuna proposta adeguata dalla nuova area tecnica". Parole sorprendenti da parte del difensore del Monza, la cui situazione futura appare quindi ancora in bilico.