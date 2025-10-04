Ad Avellino seconda trasferta consecutiva. Mantova nella “tana“ dei lupi. È l’ultima chance per Possanzini

Davide Possanzini sarà seduto oggi pomeriggio alle 15 sulla panchina del Mantova, che renderà visita ad un Avellino il cui punto di forza è proprio nelle gare al Partenio. Nonostante la sconfitta (la quinta in sei partite per un preoccupante penultimo posto) martedì sera in casa della Juve Stabia, la società del presidente Piccoli ha deciso di far completare la “settimana della verità“ all’allenatore che ha condotto i biancorossi in serie B. Come ha sottolineato anche il dt Botturi, nella ripresa contro le Vespe i virgiliani hanno evidenziato una reazione. Un atteggiamento che non è bastato per strappare un risultato positivo, ma è proprio su questo punto che il Mantova conta per uscire dal tunnel della crisi.

Pur facendo tutti gli scongiuri possibili, è comunque chiaro fin d’ora che, nel malaugurato caso di un nuovo passo falso con i biancoverdi, l’avventura di Possanzini in biancorosso giungerà inesorabilmente al capolinea. Contro l’ex attaccante, del resto, gioca anche il calendario, visto che l’impegno delle nazionali offrirà ai virgiliani due settimane di tempo per preparare la successiva partita interna del 18 ottobre con il Sudtirol. Un lasso di tempo utile per preparare eventuali svolte. Un’ipotesi che l’allenatore virgiliano è deciso a cancellare sul nascere facendo fruttare l’intenso lavoro dei giorni scorsi nel ritiro di Torre del Greco.

Il primo problema da risolvere in casa biancorossa riguarda i troppi errori sia nella fase difensiva che in quella conclusiva. Nel primo caso, troppo spesso il Mantova ha trasformato le sue gare in un inutile inseguimento, offrendo all’avversario di turno la comoda opportunità di portarsi in vantaggio dopo pochi minuti di gioco. Sul secondo versante, al Menti i biancorossi sono tornati a far vedere le loro trame di gioco, ma il punto dolente è stato il momento del tiro. Anche da posizioni assai favorevoli, i virgiliani non sono riusciti ad inquadrare la porta gialloblù e questo ha finito per vanificare la rincorsa degli ospiti. Tutto questo non si dovrà ripetere oggi al Partenio, dove il Mantova dovrà giocare dal primo all’ultimo istante non solo con determinazione ed attenzione, ma anche con quello spirito coraggioso e propositivo che in questi anni ha rappresentato il biglietto da visita della squadra di Possanzini.

La consapevolezza, poi, di difendere il posto del proprio allenatore può offrire un valido stimolo in più a Festa e compagni. In questi giorni sta già andando per la maggiore il casting per il nuovo tecnico (un elenco piuttosto lungo che parte da Bisoli e termina con Maran, passando attraverso Gotti, Corini e Tesser), una ricerca che il Mantova oggi può e deve spegnere sul nascere con una prestazione vincente e convincente ad Avellino.

(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Maggioni; Trimboli, Artioli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Bonfanti. All. Possanzini.

Luca Marinoni