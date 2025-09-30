Al Mantova non riesce la rimonta: la Juve Stabia vince 2-1

Il Mantova cede 2-1 alla Juve Stabia al termine di una partita che ha confermato il momento difficilissimo che sta vivendo la squadra di Possanzini.

I virgiliani giocano sempre timorosi, pungono poco in avanti e, soprattutto, commettono errori in serie in difesa. Prerogative che hanno offerto una partenza di slancio alle Vespe che poi gli ospiti non sono più riusciti a recuperare. In effetti la partita della verità per i virgiliani non è praticamente nemmeno iniziata che già gli ospiti si ritrovano costretti ad un nuovo inseguimento. Corre il 5’ quando Carissoni recupera la palla dopo il primo angolo della partita. L’esterno campano salta Marras e lascia partire un tiro-cross che Ruggero, di tacco, devia alle spalle di Festa, tradito anche da una deviazione di Castellini. Un brutto colpo per gli ospiti, che vedono messe ulteriormente in discussione le loro idee e la voglia di rivalsa.

Le Vespe possono così controllare in tutta sicurezza la situazione, anche perché i biancorossi non riescono a rendersi pericolosi e non vanno al di là di un prolungato e sterile possesso palla. Al 14’ gli ospiti sfuggono d’un soffio al raddoppio. Piscopo si materializza tutto solo nell’area virgiliana dove colpisce di testa, ma il palo respinge la sfera e salva Festa. Il 2-0 arriva però al 20’, quando Candellone si destreggia ancora nell’area biancorossa e può scoccare la sventola del raddoppio. La strada del Mantova, a questo punto, si trasforma in un’autentica montagna da scalare, anche perché i gialloblù chiudono senza particolari problemi tutti gli spazi e impediscono alla compagine di Possanzini di minacciare la rete difesa da Contente.

Solo al 39’ Bragantini si lancia in un pregevole affondo, ma la sua conclusione tocca solo la traversa. I virgiliani sono così costretti ad affidare il loro inseguimento, sempre più proibitivo, alla ripresa, che si apre senza cambi per gli ospiti, mentre Abate manda in campo l’ex Pierobon. Col passare dei minuti gli ospiti riescono a presentarsi dalle parti di Contente con più convinzione, ma il gol che potrebbe riaprire la contesa non arriva.

Ci provano Bonfanti e Bragantini, ma il risultato non muta e quando al 4’ ed ultimo minuto di recupero Mancuso accorcia le distanze è ormai troppo tardi per togliere la preziosa vittoria dalle mani della Juve Stabia e riaccendere la fiammella della speranza per il Mantova che, a questo punto, dovrà giocarsi davvero tutto al “Partenio” di Avellino.

Juve Stabia-Mantova 2-1 (2-0)

Juve Stabia (3-5-2): Confente 6; Ruggero 6,5 (34’ st Bellich 6), Varnier 6, Giorgini 6; Carissoni 7, Mosti 6 (1’ st Pierobon 6), Leone 6, Correia 6, Piscopo 6,5 (34’ st Zuccon 6); Candellone 6,5 (31’ pt Maistro 6,5), Gabrielloni 6,5 (8’ st Burnete 6). A disposizione: Boer; Signorini; Reale; Baldi; Stabile; Duca; De Pieri. All: Beniamino Abate 6,5. Mantova (4-3-3): Festa 5; Maggioni 6 (28’ st Radaelli 6), Mantovani 5,5, Cella 5, Castellini 5; Artioli 5 (32’ st Mensah 6), Trimboli 6, Wieser 5,5 (11’ st Paoletti 5,5); Bragantini 6, Bonfanti 5,5 (32’ st Mancuso 6,5), Marras 5 (11’ st Fiori 6). A disposizione: Andrenacci; Mullen; Bani; Galuppini; Caprini; Majer; Pittino. All: Davide Possanzini 5. Arbitro: Andrea Calzavara di Varese 6. Reti: 5’ pt Ruggero; 20’ pt Candellone; 49’ st Mancuso. Note: ammoniti: Mosti; Trimboli - angoli: 4-3 - recupero: 3’ e 4’.