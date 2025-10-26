Al San Nicola dalle 17.15. Mantova, è già sfida salvezza. A Bari per uscire dalla zona calda

Dopo due pareggi consecutivi, lo 0-0 ad Avellino e l’1-1 in casa contro il Sudtirol, il Mantova cerca di dare corpo alla sua risalita andando a Bari (fischio d’inizio alle 17.15) con il proposito di fare risultato. Un intento tutt’altro che semplice da concretizzare, su un campo ostico come il “San Nicola“ e contro un avversario come i Galletti che, a loro volta, si giocano una parte importante della loro stagione in una sfida che nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliare. Non a caso le due formazioni, unite dai colori biancorossi, si trovano imprigionate nella zona calda della classifica (i lombardi ultimi a quota 5 dopo le partite di ieri e il Bari solo un punto più in alto) e devono trovare la via d’uscita senza perdere altro tempo, dopo otto partite con più ombre che luci.

A sottolineare la delicatezza dell’incontro anche il fatto che si ritrovano di fronte due delle difese più battute del torneo cadetto, due reparti che devono trovare in fretta compattezza ed equilibrio per non correre il fondato rischio di rappresentare una “zavorra“ per le ambizioni di entrambe le squadre. Sul fronte virgiliano il tecnico Davide Possanzini, chiamato a superare un nuovo esame in questa delicata fase della stagione, può disporre di tutti i componenti della rosa ad eccezione del difensore Mantovani (tra l’altro ex di turno insieme a Falletti e Bonfanti), che tornerà a disposizione solo nel nuovo anno. In considerazione anche delle tre partite ravvicinate che attendono la compagine virgiliana (tutte molto importanti visto che i biancorossi ospiteranno il Catanzaro mercoledì 29 ottobre e giocheranno domenica 2 novembre in casa della Sampdoria), il modulo dovrebbe rimanere ispirato al corroborato 4-3-3, ma l’allenatore biancorosso, oltre che su alcuni concetti della costruzione del gioco, potrebbe operare qualche variazione negli interpreti, con giocatori come Fiori, Mensah, Wieser e lo stesso Majer, che sperano di poter operare un sorpasso in extremis nelle scelte dell’ex attaccante in vista del confronto odierno in terra pugliese.

Il Mantova, in ogni caso, dovrà prestare un’attenzione particolare alla compagine pugliese, che è stata allestita con ambizioni importanti e che deve far partire la sua rincorsa. Se aggiungiamo il caldo pubblico barese e uno stadio di prestigio come il San Nicola, è facile concludere che il Mantova deve fare ricorso a tutto il suo orgoglio e alla determinazione di tutto il gruppo per conquistare in Puglia il risultato positivo necessario per ripartire.

Mantova (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani; Paoletti, Artioli, Trimboli; Bragantini, Bonfanti, Ruocco. All. Possanzini.