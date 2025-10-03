Avellino-Mantova, per Possanzini è l'ultima spiaggia: la squadra deve fare punti

Mantova, 3 ottobre 2025 – Dopo cinque sconfitte in sei giornate (e il penultimo posto in classifica) domani, sabato 4 ottobre (fischio d’inizio alle 15), il Mantova è obbligato a fare risultato in casa dell’Avellino. Una condizione fondamentale per la squadra biancorossa, ma anche necessaria per mister Possanzini che, nel malaugurato caso di un risultato negativo, vedrebbe concludersi anzitempo la sua avventura sulla panchina virgiliana.

In tal senso già domenica scorsa, subito dopo la brutta sconfitta interna con il Frosinone, è cominciato il valzer di nomi per individuare il possibile sostituto (Bisoli, Tesser, Corini, Gotti, Maran e altre ipotesi ancora). Una triste eventualità che la compagine biancorossa può e deve scongiurare conquistando un risultato positivo su un campo pur difficile come il “Partenio”, autentico fortino dei biancoverdi.

Anche dopo la sconfitta infrasettimanale in casa della Juve Stabia, la società del presidente Piccoli ha scelto di far proseguire il suo lavoro all’allenatore che ha condotto il Mantova in serie B. Pure il dt Botturi ha sottolineato che, almeno nella ripresa, la squadra ha evidenziato una reazione al “Menti”, ma, adesso, non c’è più tempo per aspettare e nemmeno per le parole. Bisogna lasciare spazio ai fatti e, possibilmente, ai tre punti.

Nonostante la delusione per l’ennesimo ko a Castellammare di Stabia, nei giorni scorsi Possanzini ed il suo staff hanno potuto proseguire il loro lavoro nel ritiro di Torre del Greco. Adesso è arrivato il momento della verità, quello nel quale tutti questi sforzi dovranno ricevere il giudizio definitivo.

Per far volgere a suo favore questo “verdetto” l’allenatore virgiliano deve cercare innanzitutto di cancellare le troppe amnesie, specie nei primi minuti, che mettono in salita il cammino del Mantova, costretto ad inseguimento faticosi e, purtroppo, spesso inutili. Errori che sono una costante del reparto arretrato, ma che colpiscono pure un attacco che sciupa malamente anche buone occasioni. Questo può e deve essere il primo passo in avanti dei biancorossi, che devono giocare su un campo tradizionalmente caldo come il “Partenio” con coraggio, determinazione e spirito propositivo. Sono queste le prerogative migliori del felice ciclo di mister Possanzini sulla panchina virgiliana, un’esperienza che dev’essere tutelata e fatta proseguire ad Avellino.

Probabili formazioni:

Avellino (3-4-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Besaggio, Cagnano; Crespi, Insigne; Biasci. All: Biancolino.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Maggioni; Trimboli, Artioli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Bonfanti. All: Possanzini.