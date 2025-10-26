Bari-Mantova 1-0, i virgiliani sprofondano e Possanzini torna in bilico

Mantova, 26 ottobre 2025 – Il Mantova perde 1-0 la sfida diretta in casa di un Bari tremolante e sprofonda all’ultimo posto. Una sconfitta, la sesta in nove partite, che fa traballare nuovamente in modo pericoloso la panchina di mister Possanzini, anche se il tecnico virgiliano, proprio come è già accaduto un mese fa, potrebbe usufruire delle due partite ravvicinate nei prossimi giorni (mercoledì 29 al “Martelli” con il Catanzaro e domenica 2 novembre in casa della Sampdoria) per poter proseguire la sua avventura alla guida della squadra biancorossa.

La gara parte nel segno della paura. Entrambe le contendenti non possono permettersi altri passi falsi, ma sono soprattutto i Galletti, contestati a più riprese dai loro tifosi, a risentire della situazione. Sul fronte opposto, i virgiliani, come capita spesso, tengono maggiormente l’iniziativa, ma il prolungato possesso palla non basta per sbloccare il risultato.

Bani e Bonfanti cercano i primi spunti, ma la retroguardia pugliese è molto attenta e la rete difesa da Cerofolini non corre particolari pericoli. Il portiere locale viene chiamato in causa da Bragantini e Trimboli (due volte), ma si tratta di lavoro di ordinaria amministrazione, mentre sul fronte opposto il primo, timido affondo verso Festa giunge al 41’ con una bella discesa di Dickmann, che manda il pallone nell’area virgiliana, dove, però, Maggiore, pur in buona posizione, sbaglia il controllo. Le due contendenti vanno così al riposo a reti inviolate e la ripresa si apre sulla stessa falsariga dei primi 45’, visto che dopo soli 3’ Ruocco si mette in luce e costringe Dickmann ad un provvidenziale salvataggio.

L’episodio che cambia il copione della gara è però dietro l’angolo e nell’azione seguente il Bari guadagna un calcio d’angolo. Dorval prova la botta e costringe Festa ad una corta respinta, ma sulla palla arriva per primo Moncini che anticipa tutti e porta in vantaggio a sorpresa i padroni di casa. Il Mantova ci prova, ma la sua reazione non ha la concretezza necessaria. Mister Possanzini prova ad affidarsi all’esperienza ed inserisce Falletti e Mancuso. I due danno maggiore vigore alle manovre dei virgiliani, ma senza particolare costrutto.

La formazione di Possanzini aumenta ulteriormente il possesso palla (alla fine la percentuale sarà superiore al 76%), ma non riesce a rendersi davvero pericolosa. I Galletti serrano le fila e proteggono l’esiguo, ma prezioso vantaggio, pungendo di tanto in tanto con isolate ripartenze. Proprio durante uno di questi veloci affondi, al 41’, Dorval serve il pallone del ko ad Antonucci che, però, sciupa la ghiotta occasione. Il Mantova può così continuare a sperare.

In pieno recupero è protagonista Caprini che prima prova la sventola da posizione insidiosa, ma Cerofolini non si lascia sorprendere, mentre al 49’ insacca l’illusoria rete del provvisorio pareggio, ma viene giudicato in fuorigioco e tutto sfuma. Il Bari può dunque mettere in cassaforte un successo che può rappresentare la svolta della stagione. Discorso ben diverso per i virgiliani, che sprofondano all’ultimo posto e, a questo punto, può succedere davvero di tutto.

Le prossime saranno ore di riflessione per il presidente Piccoli, che deve riuscire a gestire una situazione più che delicata e trovare una svolta per questa stagione che sta procedendo nel peggiore dei modi. Bari-Mantova 1-0 (0-0) Bari (3-4-2-1): Cerofolini 6,5; Pucino 6, Meroni 6 (40’ st Mavraj sv), Kassama 6; Dickmann 6,5, Maggiore 6, Verreth 6 (20’ st Darboe 6), Dorval 6; Castrovilli 6 (20’ st Pagano 6), Antonucci 6 (45’ st Braunoder sv), Moncini 6,5 (40’ st Gytkjaer sv). A disposizione: Pissardo; Burgio; Bellomo; Rao; Pereiro; Partipilo; Cerri. All: Fabio Caserta 6,5.

Mantova (4-3-3): Festa 5,5; Maggioni 6, Castellini 5,5, Cella 6, Bani 6; Paoletti 5,5 (35’ pt Wieser 5,5), Artioli 6 (19’ st Falletti 6,5), Trimboli 6,5; Bragantini 5,5 (40’ st Galuppini sv), Bonfanti 5,5 (19’ st Mancuso 6), Ruocco 6 (40’ st Caprini 6). A disposizione: Andrenacci; Pittino; Mensah; Fiori; Fedel; Marras; Majer. All: Davide Possanzini 5,5. Arbitro: Luca Massimi di Termoli 6.

Reti: 5’ st Moncini.

Note: ammoniti: Paoletti; Pucino; Trimboli; Wieser; Caprini; Galuppini - angoli: 3-2 - recupero: 1’ e 6’ - spettatori: 9.866 (di cui 124 ospiti).