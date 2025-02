Mantova: al Martelli arriva il Bari. Rientra Aramu, Possanzini con il dubbio del modulo

Mantova, 21 febbraio 2025 – Contro un Bari che vuole continuare la sua corsa verso i playoff il Mantova deve tornare ad assaporare l’inebriante sapore della vittoria. A Palermo la squadra di mister Possanzini è tornata a lottare con coraggio e a proporre il suo gioco. Non sono mancati, ancora una volta, errori e “amnesie di gruppo”, ma, nonostante la voglia dei rosanero di conquistare i tre punti, i virgiliani hanno lasciato la Sicilia con più di un motivo di rammarico.

Il punto colto al “Barbera” è stato prezioso, anche perché tiene i biancorossi fuori dalla zona playout, ma può e deve rappresentare un momento di ripartenza per consentire al Mantova mettere in mostra tutte le sue qualità ed allontanarsi dalle posizioni a rischio della classifica.

In questo senso Possanzini ha ricordato ai suoi giocatori di affrontare un rivale pericoloso e dalle indubbie qualità come il Bari con orgoglio e convinzione.

Se è vero che i Galletti possiedono un’importante caratura, la matricola virgiliana (grazie anche al sempre caldo sostegno del “Martelli”) non è da meno e può giocare con fiducia le tutte le sue carte. A tal proposito mister Possanzini si trova davanti ad un vero e proprio bivio, visto che in queste ultime ore di vigilia dovrà decidere se far proseguire la sua compagine nella traccia (ben consolidata) del 4-2-3-1 oppure se dare continuità al 3-5-2 visto recentemente all’opera per un modulo che potrebbe dare maggiore solidità e sicurezza in fase difensiva ai biancorossi (che, tra l’altro, dovranno fare i conti con un attacco ricco di talento come quello barese dove sta cercando una maglia da titolare il mantovano Lasagna).

In attesa che il tecnico virgiliano, che riavrà a disposizione anche Aramu, sciolga definitivamente questo nodo c’è, comunque, un aspetto fondamentale che dovrà guidare il Mantova in questa ricerca di una vittoria che non deve tardare ancora. Una “nota saliente” che deve essere un dosato mix tra attenzione e concentrazione. È questa la strada per tornare a far correre i biancorossi e allontanare così una zona playout che si è fatta pericolosamente vicina, anche se capitan Burrai e compagni hanno fatto vedere a più riprese di avere le qualità che occorrono per raggiungere il sospirato traguardo di una salvezza che deve passare attraverso una prova convincente e vincente con il pur temibile Bari.

Probabili formazioni

Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Redolfi, Giordano; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini.

Bari (3-4-2-1): Radunovic; Pucino, Mantovani, Obaretin; Favasuli, Benali, Maita, Dorval; Lella, Falletti; Favilli. All: Longo. La partita si giocherà sabato 22 febbraio alle ore 15 allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.