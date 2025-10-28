Il Mantova e Possanzini cercano la svolta contro il Catanzaro

Mantova, 28 ottobre 2025 – La principale notizia di questa immediata vigilia della decima giornata di serie B è che domani sera (fischio d’inizio alle 20.30) il Mantova sarà guidato in panchina ancora da Davide Possanzini.

Nonostante la sei sconfitte in nove gare e l’ultimo posto in classifica, la società del presidente Piccoli ha scelto di proseguire con il tecnico marchigiano, che potrà così giocare le sue carte con il Catanzaro in una sfida decisiva per il suo futuro e per quello della squadra biancorossa.

Un’opportunità che l’allenatore della promozione dalla serie C ha potuto ottenere grazie anche al “sostegno” di un calendario ravvicinato (visto che dopo il match di domani sera al “Martelli” già domenica i virgiliani renderanno visita ad un’altra pericolante come la Sampdoria), che certo non consigliava cambi repentini a poche ore da un nuovo incontro così delicato. Il problema in questo momento è che il Mantova deve trovare la svolta tanto sospirata senza perdere altro tempo. Con i giallorossi Festa e compagni devono riuscire a lanciare il cuore al di là dell’ostacolo e tornare a quella vittoria che manca ormai dallo scorso 30 agosto con il Pescara.

Alla squadra di Possanzini non mancano impegno e volontà, ma il prolungato possesso palla si sta rivelando del tutto sterile, mentre, sul fronte opposto, la difesa si dimostra facilmente perforabile dagli affondi (anche isolati) dell’avversario di turno. Un copione che si è ripetuto in modo esemplare a Bari, con un avversario intimorito dalla contestazione dei suoi stessi tifosi, ma davanti al quale l’allenatore virgiliano non intende certo alzare bandiera bianca.

Il tecnico

“Personalmente mi metto in discussione ogni mattina – spiega Possanzini-. Siamo in una posizione difficile, ma non meritiamo questa posizione. Sono però sicuro che ne usciremo. Stiamo provando ogni soluzione possibile, basterebbe un risultato positivo per sbloccarci mentalmente, ma per ottenerlo non possiamo affidarci che al lavoro, continuando a credere in quello che facciamo”.

Un altro aspetto che balza al centro dell’attenzione in queste ore così delicate in casa biancorossa sono i dettagli: “In tutta la serie B – è l’analisi di mister Possanzini – siamo la squadra che tira di più in porta. Purtroppo, però, siamo ultimi e questo fa capire che dobbiamo aggiustare la mira. Il calcio ti insegna questo, a volte semini tanto, ma raccogli poco. Noi dobbiamo continuare a crederci, prestando la massima attenzione in tutto quello che facciamo dall’inizio alla fine della partita”.

Le ultime

A parte la sicura assenza del lungodegente Mantovani, mentre per il resto mister Possanzini, complice la necessità di gestire le forze in questo tour de force di tre gare in una settimana, definirà le sue scelte solo all’ultima ora.

Ci sono diversi giocatori che scalpitano per ottenere spazio, da Mancuso a Caprini, passando attraverso Mensah, Majer, Bragantini e Paoletti. A ciascuno di loro il compito di convincere il tecnico marchigiano che l’elemento che può far scattare la svolta del Mantova è proprio in questo folto gruppo.

Probabili formazioni:

Mantova (4-3-3): Festa, Maggioni, Castellini, Cella, Bani; Wieser, Artioli, Trimboli; Fiori, Bonfanti, Ruocco. All: Possanzini. Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Chiara; Rispoli, Cissé; Iemmello. All: Aquilani.