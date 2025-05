Il Mantova stende il Cesena e fa tre passi verso la salvezza

Le squadre impegnate nella lotta (sempre più calda) per non retrocedere danno importanti segni di vita, ma il Mantova fa pienamente il suo e conquista tre punti d’oro con il Cesena. La permanenza in B dei virgiliani riceverà risposte dalle prossime due sfide dirette con Salernitana e Carrarese ma, intanto, la squadra di mister Possanzini ha ribadito di crederci e di avere ritrovato il giusto spirito per conservare l’ambito posto tra i cadetti.

Al “Martelli”, a dire il vero, il Cesena ha confermato di non attraversare un grande momento di forma, anche se il fatto di avere giocato tutta la ripresa con un uomo in meno ha certamente condizionato i bianconeri che, comunque, hanno cercato di non mollare sino agli ultimi minuti. Nonostante le preoccupazioni della vigilia a causa delle numerose assenze, i biancorossi, sostenuti con grande calore dai loro tifosi, sono riusciti a mettere in mostra una prova di buon livello, che ha saputo indirizzare ben presto sul binario desiderato la gara che poi i padroni di casa hanno saputo gestire con crescente convinzione.

Senza dubbio la premessa migliore in vista della trasferta delicatissima di domenica, quando il Mantova dovrà giocarsi una grossa “fetta” della salvezza nella casa sempre molto calda di una rivale diretta come la Salernitana.

Partenza “a razzo”

I padroni di casa partono con il piede giusto e sbloccano il risultato al 19’ con Fiori, che sfrutta un invitante cross di Radaelli per far esplodere di gioia il “Martelli”. I romagnoli cercano di reagire, ma i biancorossi non vogliono lasciarsi togliere le redini del gioco e cercano di pungere ancora in avanti alla ricerca del raddoppio che potrebbe ipotecare il prezioso successo.

Ripresa

Il risultato rimane immutato sino all’intervallo, ma la ripresa si apre con la seconda ammonizione di Francesconi, che toglie sicurezza agli ospiti e trasmette nuova carica ai virgiliani. Nonostante l’inferiorità numerica, il Cesena non si arrende, ma la difesa biancorossa è sempre attenta, mentre sul fronte opposto la formazione di Possanzini cerca di costruire il raddoppio.

L’incontro rimane aperto sino alla fine, ma al 35’ arriva il sospirato raddoppio dei locali, con Bragantini, che viene lanciato in contropiede da Fiori e supera Klinsmann. Le emozioni non sono però ancora finite e 3’ più tardi La Gumina “spaventa” i tifosi del “Martelli” con il tocco che sembra riaprire la contesa, ma il 2-1 dura solo pochi istanti.

Il tempo di consultare l’azione al Var che annulla la rete per fuorigioco. Inizia così la festa biancorossa, che si fa ancora più esaltante al 5’ di recupero, quando Debenedetti ritrova la via del gol per siglare il definitivo 3-0 che consolida le speranze di salvezza del Mantova. Luca Marinoni Mantova-Cesena 3-0 (1-0) Mantova (4-2-3-1): Festa 6,5; Radaelli 6 (45’ st Maggioni sv), De Maio 6,5, Cella 6,5, Giordano 6 (13’ st Solini 6); Trimboli 6,5, Burrai 6,5; Galuppini 6 (13’ st Bragantini 6,5), Mancuso 6 (34’ st Aramu 6), Fiori 6,5; Mensah 6 (13’ st Debenedetti 6). A disposizione: Sonzogni; Botti; Fedel, Artioli; Muroni; Paoletti; Wieser. All: Davide Possanzini 7. Cesena (3-4-1-2): Klinsmann 6; Piacentini 6, Prestia 6, Mangraviti 6 (22’ st Berti 6); Adamo 6,5, Saric 6 (32’ st Calò 6), Simone Bastoni 6 (22’ st Tavsan 6), Donnarumma 6 (25’ st Celia 6); Francesconi 5,5; Shpendi 6 (25’ st La Gumina 6,5), Antonucci 6. A disposizione: Siano; Pisseri; Manetti; Pitti; Ceesay; Mendicino. All: Michele Mignani 6. Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino 6. Reti: 19’ pt Fiori; 35’ st Bragantini; 50’ st Debenedetti. Note: ammoniti: Francesconi, Adamo; Giordano; Burrai – espulso: 3’ st Francesconi (doppia ammonizione) – angoli: 4-5 – recupero: 5’ e 7’ – spettatori: 9.602.