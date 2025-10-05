Con l’Avellino finisce senza reti. Mantova, il punto è interrogativo. Possanzini rimane sotto esame

di Luca MarinoniIl Mantova torna dal difficile campo dell’Avellino con un pareggio agrodolce. Da una parte lo 0-0 del Partenio consente alla squadra di Possanzini di interrompere la serie negativa (quattro ko di fila) e tornare a muovere la classifica. Ma dall’altra, al di là di aver fatto intravedere uno spirito maggiormente propositivo, la formazione virgiliana ha confermato una volta di più una grande sterilità in zona tiro: la rete difesa da Iannarilli, nonostante i generosi sforzicompiuti dagli ospiti, non ha mai corso particolari pericoli.

A questo punto, anche se la classifica rimane in salita, il tecnico virgiliano dovrebbe avere per lo meno respinto il momento più delicato della sua esperienza sulla panchina del Mantova e, complice la pausa per le nazionali, ha a sua disposizione due settimane di lavoro per preparare al meglio la gara del 18 ottobre con il Sudtirol. E, soprattutto, può ricaricare e compattare la compagine biancorossa. Rimane, comunque, sotto esame, pur con un margine di tempo che potrebbe giocare in modo significativo in favore dell’ex attaccante, che ha la concreta opportunità di dedicare tutta l’attenzione necessaria a ritrovare la sua squadra. Al Partenio i biancoverdi partono con decisione, ma, dopo i primi minuti favorevoli ai padroni di casa, crescono il ritmo e la convinzione dei virgiliani. Cancellotti e Insigne pungono per gli irpini, ma superata la mezz’ora, sono le iniziative dei biancorossi a farsi preferire. Prima dell’intervallo Radaelli e Caprini chiamano Iannarilli al lavoro e il primo tempo si chiude a reti inviolate. Il copione non muta in avvio di ripresa, anche se l’undici di Possanzini aumenta i giri del motore.

Al quarto d’ora, però, brusco brivido per gli ospiti. Bessaggio trova il vantaggio, ma il controllo del Var ravvisa un fallo di Russo su Castellini e il punteggio rimane fermo sullo 0-0. Scampato il pericolo, il Mantova cerca di far ripartire le sue manovre, ma il finale si colora di biancoverde. Biasci e Kumi impegnano la retroguardia virgiliana al 40’, è però il recupero che costringe maggiormente a soffrire la compagine di mister Possanzini. Dopo un colpo di testa di Crespi neutralizzato da Festa senza problemi, al 49’ un affondo dei padroni di casa trova un varco nella retroguardia biancorossa. Festa viene superato, ma Castellini si sostituisce al suo portiere e sancisce il definitivo pareggio. Un pari che consente al Mantova di preparare col morale leggermente più alto il prossimo impegno con il Sudtirol.