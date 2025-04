Mantova-Cremonese, i biancorossi vogliono sovvertire il pronostico: probabili formazioni e dove vederla

Il Mantova è risalito due punti sopra la zona play out, ma la “miss ione salvezza” non è ancora compiuta e a Cremona la squadra di Possanzini, ex di turno al pari di Burrai, Redolfi, Brignani e lo squalificato Cella, deve conquistare un risultato positivo nonostante i pronostici della vigilia parlino in favore dei grigiorossi padroni di casa: “Dobbiamo concentrarci su questa partita, anche se il tempo per prepararla è stato poco, senza perderci a guardare troppo avanti – commenta il mister virgiliano – Loro hanno qualità, giocano bene, sono organizzati e ben allenati. Per noi sarà dura, ma dobbiamo avere la consapevolezza di avere le nostre carte da giocare. Dovremo correre e impegnarci se vogliamo riuscire ad imporre il nostro modo di fare calcio. La mia speranza è quella di ripartire con la stessa voglia di fare e il carattere della gara con lo Spezia, cercando di fare quello che sappiamo”.

Sul fronte della formazione, l’ex attaccante dovrà rinunciare a Radaelli, alle prese con problemi fisici, e a Cella, che non ha potuto scontare il turno di squalifica a causa del rinvio della partita con il Catanzaro. Per il resto tutto il gruppo è a disposizione, compresi Burrai e Mensah che sono rientrati pienamente in squadra. In merito ad uno dei temi caldi di questa immediata vigilia come l’assenza forzata dei tifosi virgiliani allo “Zini”, mister Possanzini non usa giri di parole: “La trovo una decisione senza senso, ma la accettiamo. Vorrà dire che scenderemo in campo anche per i nostri tifosi, ma non dobbiamo prendere la loro assenza come un alibi. Dobbiamo pensare solo a dare il massimo, nella consapevolezza di avere le nostre carte da giocare per conquistare un risultato positivo che sarebbe molto importante e che potrebbe anche segnare la svolta della nostra stagione”.

Se dunque la Cremonese è decisa a vincere per consolidare il suo posto tra le prime quattro (posizione preziosa in chiave play off), il Mantova è pronto a giocare questo derby così particolare sentito con il chiaro spirito di chi non intende certo recitare il ruolo della vittima predestinata, ma, al contrario, è intenzionato a dare tutto per confermare gli sforzi di un intero anno di lavoro e rendere più vicino il sospirato traguardo di una salvezza che i biancorossi non intendono assolutamente mancare.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Johnsen, De Luca. All: Stroppa.

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini.

Dove vederla

La partita si giocherà venerdì 25 aprile alle ore 18 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.