Il Mantova prende cinque sberloni dal Frosinone, Possanzini rischia di saltare

Mantova, 27 settembre 2025 – Tonfo clamoroso del Mantova, che cede di schianto al Frosinone per una cinquina che mette seriamente in pericolo la panchina di Possanzini. Al di là della sconfitta con i gialloazzurri, che sono in salute, a far rabbrividire i tifosi (molti dei quali hanno abbandonato il “Martelli” all’inizio della ripresa) è stata la prova dei virgiliani, incappati ancora una volta in troppi errori ed incapaci di una vera reazione.

Strada aperta verso una vittoria facile facile, dunque, per i ciociari, che già dopo un quarto d’ora di gioco potevano “volare” in tutta tranquillità sulle ali di una doppietta che sul finire del primo tempo si è trasformata in un provvisorio 0-4 che ha indotto il pur generoso pubblico biancorosso ad accompagnare la propria squadra negli spogliatoi sotto un autentico “uragano” di fischi. Una resa incondizionata ed un non gioco che rendono a dir poco delicata la posizione di mister Possanzini, la cui permanenza alla guida dei virgiliani potrebbe venire legata soprattutto al fatto che il Mantova già martedì sera dovrà tornare in campo in casa della Juve Stabia per una trasferta che, dopo il fragoroso tonfo del “Martelli”, è diventata una montagna da scalare.

Comprensibile l’amarezza in casa biancorossa al termine di una partita che, in pratica, i padroni di casa non hanno quasi giocato. Un finale amaro, per un pomeriggio difficilissimo, che si è messo subito in salita.

La cronaca del match

Passano infatti solo 8’ e un’uscita infelice di Festa genera la prima delusione della gara. Dapprima l’arbitro annulla per una spinta all’estremo difensore biancorosso, ma, subito dopo, interviene il Var e convalida la rete di Koutsoupias. La formazione di Possanzini potrebbe pareggiare alla prima replica, ma la rovesciata di Fiori sorvola la traversa e sul ribaltamento di fronte Ghedjemis supera Radaelli e si invola verso Festa per firmare il 2-0. Non è proprio giornata per i virgiliani, che al 20’ sciupano un rigore con lo specialista Mancuso e 120” dopo incassano il tris ad opera di Grosso.

L’amaro primo tempo del Mantova non è però ancora finita e prima dell’intervallo arriva anche il poker, con Calò che fissa lo 0-4 che manda le due contendenti al riposo.

In un “Martelli” sempre più silenzioso, la ripresa non offre l’attesa reazione d’orgoglio dei biancorossi. In effetti il Mantova firma il gol della bandiera con Fiori al 9’, ma la rincorsa rimane solo abbozzata e prima del triplice fischio arrivano il gol del definitivo 5-1 ad opera di Vergani ed il secondo rigore sbagliato di giornata. Questa volta con Bonfanti. Un altro segnale d’allarme in una giornata che rischia seriamente di mettere fine al felice connubio tra mister Possanzini e il Mantova. Alle prossime ore l’arduo verdetto.

Mantova-Frosinone 1-5 (0-4)

Mantova (4-3-3): Festa 5; Radaelli 5, Cella 6, Mantovani 5,5, Castellini 6; Trimboli 5,5 (17’ st Wieser 6), Artioli 6, Fedel 5,5 (17’ st Paoletti 6); Bragantini 6, Mancuso 5,5 (17’ st Bonfanti 5,5), Fiori 6,5 (31’ st Marras 6). A disposizione: Andrenacci; Mullen; Bani; Mensah; Caprini; Majer; Pittino; Maggioni. A disposizione: All: Davide Possanzini 5.

Frosinone (4-3-3): Palmisani 6; Anthony Oyono 6,5, Calvani 6, Monterisi 6,5, Bracaglia 6,5 (Jeremy Oyono 6); Calò 6,5, Grosso 6 (11’ st Cichella 6), Koutsoupias 6,5 (27’ st Kone 6); Ghedjemis 6,5 (27’ st Vergani 6), Zilli 6 (11’ st Raimondo 6), Masciangelo. A disposizione: Lolic; Pisseri; Cittadini; Gelli, Ndow; Ilianov; Dixon. All: Massimiliano Alvini 6,5. Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo 5,5. Reti: 8’ pt Koutsoupias; 16’ pt Ghedjemis; 22’ pt Grosso; 43’ pt Calò; 9’ st Fiori; 43’ st Vergani. Note. Ammoniti: Bracaglia; Zilli; Jeremy Oyono; Fiori; Paoletti – angoli: 6-4 – recupero: 2’ e 5’ – spettatori: 7.119.