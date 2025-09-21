Gli ospiti sbagliano anche un penalty. Il Modena la sblocca in un minuto. Dominio dei canarini al Martelli

MANTOVA

È netta la vittoria del Modena in casa del Mantova, 1-3 con un rigore fallito da Gliozzi, la cui prestazione condita da un gol e un’autorete procurata è comunque da migliore in campo. La partenza dei padroni di casa è scioccante. Passano quarantadue secondi e proprio Gliozzi firma il vantaggio ospite battendo in uscita il portiere avversario su un’azione nata direttamente da un rilancio di Chichizola. Bani scivola e apre il campo a Zampano che serve al compagno di squadra il pallone buono per fulminare Festa. Lo svantaggio potrebbe essere presto più ampio, dato che al 10’ il Var ravvisa un fallo di mano in area di Caprini su colpo di testa di Dellavalle, arrivato su un calcio di punizione indiretto per i modenesi. Pairetto fischia il rigore dopo la revisione al monitor, ma Gliozzi allarga troppo il destro incrociato, depositando a lato con Festa completamente dalla parte opposta.

I canarini devono comunque solo aspettare. La seconda gioia della serata arriva al 39’, su perfetto corner battuto da Di Mariano, l’incornata di Tonoli finisce di nuovo a bersaglio: per il difensore del Modena è il primo gol in Serie B. A risvegliare il Mantova serve la classica giocata del singolo, nel caso specifico Mensah, che vince il duello corpo a corpo con il subentrato Cauz e viene steso in area da Zanimacchia, nel disperato tentativo di recupero. Con pochi secondi ancora sul cronometro, prima dell’intervallo, Mancuso premia lo sforzo del compagno di squadra trasformando il penalty che ridà fiato alle speranze dei biancorossi.

Possanzini tira un altro sospiro di sollievo quando Zampano, in contropiede pochi secondi dopo l’inizio della ripresa, colpisce una clamorosa traversa. Il Mantova si salva anche da una pericolosa situazione in area, di nuovo su calcio da fermo, che si risolve con una chiamata per offside dopo un lunghissimo check al Var. Non esce invece indenne dall’incredibile errore di Majer, il cui tentativo di rinvio su cross di Gliozzi finisce in rete per l’1-3. La formazione di Possanzini colpisce un palo nel finale con Fiori, gettato nella mischia dal tecnico, ma il Modena conquista meritatamente i tre punti.R.S.