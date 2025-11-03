I virgiliani lasciano la Sampdoria all’ultimo posto. Capolavoro di Ruocco a Marassi. Mantova, vittoria scacciacrisi

Nel mezzo dei giorni più difficili, il Mantova ritrova il dolce gusto della vittoria (che mancava da più di due mesi) e s’impone in casa della Sampdoria grazie ad un gol nel finale di Ruocco. La sfida con i blucerchiati, al di là dei tre fondamentali punti conquistati, mostra che la squadra di Possanzini è ancora convalescente, ma il successo esterno dovrebbe riportare nuova convinzione in casa virgiliana e consentire all’allenatore biancorosso di continuare a lavorare per cercare di centrare la prima, sospirata vittoria casalinga venerdì con il Padova.

La partita della grande paura inizia subito con un ammonito: non sono trascorsi i primi 60“ e già Henderson prende un cartellino giallo per un intervento scomposto. I blucerchiati sono più propositivi e cercano di far valere il fattore campo. I biancorossi sono così costretti a difendersi e non riescono a portarsi dalle parti di Ghidotti. Superato il 20’ Coda chiama al lavoro per due volte la difesa ospite, mentre sul fronte opposto la prima, vera conclusione del Mantova giunge al 28’, con Galuppini che non riesce però ad impensierire Ghidotti. Dopo lo spavento per un palo colpito al 31’ da Çuni, anche se subito dopo l’arbitro ferma tutto per fuorigioco, i virgiliani provano a farsi avanti, ma il tentativo di Bani si spegne sull’incolpevole Mancuso.

La ripresa si apre nel segno dei blucerchiati. C’è lavoro per Festa, ma il portiere biancorosso è sempre attento. Col passare dei minuti, però, il Mantova prende confidenza e Artioli e Galuppini riescono ad andare al tiro: Ghidotti non si lascia sorprendere. La Sampdoria rallenta e gli ospiti crescono. Mensah guadagna un angolo al 27’ e al 32’ sigla un gol che viene annullato dall’arbitro per fuorigioco. È il preludio ad un finale tutto biancorosso. Corre il 41’ quando Ruocco si mette in proprio e scaglia la sfera dove Ghidotti non può arrivare. Il sospirato vantaggio tranquillizza i virgiliani che al 44’ si vedono assegnare e poi revocare un rigore, ma raccolgono le energie necessarie per condurre in porto una vittoria di capitale importanza, che può davvero sbloccare mentalmente la squadra di Possanzini, abbracciato dai giocatori a fine partita. Il Mantova si libera dell’ultimo, scomodo posto e, anche se rimane in zona retrocessione diretta, può guardare con fiducia tutta nuova al match interno di sabato 8 con il Padova. Luca Marinoni