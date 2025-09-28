Il Frosinone passeggia e il Martelli contesta: 1-5. Mantova, è già tempo di crisi nera. Piccoli: "Possanzini? Riflettiamo»

MANTOVAIl Mantova sprofonda in casa con il lanciato Frosinone (5-1 il pesante finale) e ora la panchina di Possanzini traballa pericolosamente. I virgiliani torneranno in campo già martedì sera in casa della Juve Stabia, ma rimane il dubbio se a guidarli sarà ancora il tecnico marchigiano. Nel dopopartita è intervenuto personalmente il presidente Filippo Piccoli, che ha voluto far sentire la voce della società in un momento tanto delicato: "Mi chiedete se Possanzini rimane. Devo riflettere. Non posso permettere che tutto il lavoro e gli sforzi fatti vengano vanificati".

E ancora: "La situazione è molto critica, inutile girarci intorno. Siamo alla quinta giornata, bisogna dare una scossa per il rispetto di tutti e anche mio che ho investito. Io e il mister abbiamo la comune idea che sia un problema di testa. La squadra, in effetti, non c’è con la testa, si scioglie come neve al sole. I ragazzi sono con l’allenatore, ma è chiaro che le certezze che c’erano sono svanite. Faccio fatica a pensare che dopo tre anni non si segua il tecnico. Purtroppo c’è un problema. Mi prenderò il minor tempo possibile per smuovere una situazione critica". In effetti il tempo non aiuta i biancorossi: "Dobbiamo fermarci subito e capire la strada migliore - prosegue Piccoli - perché purtroppo non posso cambiare 28 giocatori. Serve una scossa, che non significa per forza esonerare l’allenatore. In questo momento non ho nomi in testa, voglio la soluzione più efficace". Al Martelli, avvistato Pierpaolo Bisoli. In corsa, potrebbe esserci anche Attilio Tesser. Si vedrà. Alle spalle, una partita che finisce subito.

Festa esce male e Koutsoupias insacca l’immediato vantaggio dei ciociari convalidato poi dal Var. I biancorossi accennano a una reazione con una rovesciata di Fiori, ma sul ribaltamento di fronte arriva il raddoppio di Ghedjemis che sfrutta un nuovo errore della difesa virgiliana. Le cose vanno sempre peggio: al 20’ Mancuso sbaglia un rigore e al 22’ arriva il tris di Grosso. Prima dell’intervallo c’è tempo per un altro gol del Frosinone, che al 43’ firma il poker con Calò. La ripresa, con gran parte dei tifosi biancorossi che hanno abbandonato le tribune, non mostra nemmeno la desiderata reazione d’orgoglio e la rete della bandiera di Fiori al 9’ non basta per addolcire una sconfitta che Vergani al 43’ rende ancora più pesante per il definitivo 5-1 che costringe il presidente Piccoli ad una dura notte di riflessioni.

Luca Marinoni