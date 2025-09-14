Il Mantova affonda a Chiavari: decide la rete di Tiritiello

Mantova – Un Mantova opaco riparte con una sconfitta in casa della matricola Entella. Sul terreno sintetico di Chiavari la squadra di Possanzini si è ritrovata subito ad inseguire, ma non è più riuscita a trovare la concretezza e la grinta necessarie per raddrizzare la situazione. Sono stati anzi i liguri ad avere le migliori occasioni per andare a rete, anche se il punteggio è rimasto immutato sino al termine, sancendo così la falsa ripartenza dei virgiliani.

La gara si mette subito in salita per i biancorossi, costretti a rinunciare proprio prima di scendere in campo a Cella, afflitto da problemi muscolari e sostituito da Castellini. Gli ospiti danno l’impressione di poter controllare bene la gara pure sul sintetico di Chiavari, ma dopo solo 7’, sugli sviluppi di una punizione dal limite battuta da Guiu, Tiritiello si ritrova libero da marcature e sblocca il risultato con un preciso stacco di testa. La compagine ospite cerca di reagire senza perdere tempo, la difesa biancazzurra è molto attenta e chiude con ordine tutti gli spazi.

Situazione che non si verifica sul versante opposto, dove Dalla Vecchia prima e Di Mario dopo sfiorano il raddoppio, ma la retroguardia virgiliana, seppur con un certo affanno, riesce a sventare le minacce. Il Mantova si rende pericoloso prima dell’intervallo, con Radaelli al 43’, mentre 60” più tardi l’ex Mancuso colpisce il palo con un calibrato stacco di testa. Nella ripresa ci si attende la riscossa degli ospiti, ma sono i padroni di casa ad andare maggiormente vicini al gol, con gli spunti di Mazzoni e Fumagalli che rimangono d’un soffio senza esito. Il Mantova rimane così in partita e cerca di giocare il tutto per tutto nel finale, ma il sospirato pareggio non arriva e i biancorossi sono così costretti a tornare a mani vuote dalla Liguria e cominciare a pensare alla sentita sfida di sabato al “Martelli” con il dovere di presentare ai tifosi del “Martelli” un’immediata reazione. Virtus Entella-Mantova 1-0 (1-0) Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi 6,5; Del Lungo 6 (30’ st Parodi 6), Tiritiello 7, Marconi 6,5; Mezzoni 6,5, Dalla Vecchia 6 (39’ st Karic sv), Nichetti 6, Di Mario 6 (39’ st Boccadamo sv); Franzoni 6, Guiu 6,5 (20’ st Ankeye 6); Fumagalli 6 (20’ st Debenedetti 6,5). A disposizione: Del Frate; Rinaldini; Lipani; Bariti; Moretti; Benali; Portanova. All: Andrea Chiappella 6,5. Mantova (4-2-3-1): Festa 6,5; Radaelli 6, Mantovani 6 (32’ pt Maggioni 6), Castellini 6,5, Bani 6; Trimboli 6,5, Wieser 6 (30’ st Majer 6); Galuppini 6, Mancuso 6 (14’ st Falletti 6), Fiori 6 (14’ st Caprini 6); Bonfanti 6 (14’ st Mensah 6). A disposizione: Andrenacci; Mullen; Fedel; Marras; Paoletti; Pittino. All: Davide Possanzini 6. Arbitro: Claudio Allegretta di Molfetta 6. Reti: 7’ pt Tiritiello. Note: ammoniti: Franzoni; Fumagalli; Di Mario – angoli: 7-4 – recupero: 2’ e 5’. Luca Marinoni