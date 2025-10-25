Il Mantova cerca la vittoria a Bari er rilanciarsi

Mantova, 25 ottobre 2025 – La principale certezza che accompagna il delicato confronto che si giocherà (domenica 26 ottobre alle 17.15) tra Bari e Mantova è che nessuna delle due contendenti si può permettere un passo falso.

Entrambe si trovano nella zona calda della classifica e devono trovare la forza e i punti necessari per imprimere al proprio cammino una svolta che non può più aspettare.

In questo senso sono diversi gli ostacoli che dovrà affrontare la squadra di Possanzini, reduce da due pareggi che hanno per lo meno “frenato” l’emorragia di risultati.

Ruocco, giocatore della Cremonese

La situazione

Il gruppo biancorosso, salvo intoppi dell’ultima ora, è quasi al completo. Anche Mullen, Paoletti e Castellini hanno lavorato con il resto del gruppo e l’unico indisponibile rimane il centrale Mantovani (che sarà assente almeno fino a gennaio), che sarebbe stato uno dei tre ex della partita insieme a Bonfanti e Falletti.

Un’assenza non di poco conto quella dell’ex difensore del Bari, ma Possanzini ha studiato diverse soluzioni per consolidare il reparto che incappa troppo spesso in qualche amnesia. Durante questa settimana il tecnico biancorosso ha anche provato alcune innovazioni sul fronte tattico, soprattutto sul fronte della costruzione del gioco.

L’intento è quello di rendere la manovra del Mantova meno esposta alle controgiocate dell’avversario di turno e dare la concretezza desiderata in fase conclusiva che fino a questo momento è mancata ai biancorossi.

Le ultime

Per quel che riguarda la formazione che scenderà in campo dal 1° al “San Nicola”, diverse sono le opzioni possibili. In effetti mister Possanzini è chiamato anche a gestire le forze dei suoi giocatori, visto che quella con il Bari sarà la prima di tre delicatissime partite che si giocheranno nel breve spazio di una settimana.

Tre impegni che chiameranno i virgiliani ad ospitare mercoledì il Catanzaro e a rendere visita domenica prossima alla Sampdoria. Il tutto per un trittico che può davvero rivelarsi determinante per le sorti stagionali del Mantova anche se, in questo momento, giustamente, i biancorossi sono chiamati a concentrarsi solo ed esclusivamente sul Bari e trasformare questa ostica trasferta pugliese nella “ripartenza” di un cammino che può restituire fiducia e soddisfazioni alla formazione di Davide Possanzini.

L’avversario

Anche il Bari, che non a caso ha preparato questa sfida in ritiro, è obbligato a vincere e l’allenatore Caserta si gioca la permanenza sulla panchina. Del resto, basta scorrere l’organico barese per capire che il sodalizio pugliese ai nastri di partenza puntava ad un percorso ben diverso. Giocatori come Castrovilli e Gytkyaer possono fare la differenza e se uniamo elementi come Dorval, Meroni, Pucino e i tre ex Brescia Verreth, Dickmann e Moncini, è facile comprendere le ambizioni che hanno guidato il Bari a questa nuova avventura in serie B.

Probabili formazioni

Bari (3-5-2): Cerofolini; Pucino, Meroni, Kassama; Dickmann, Braunoder, Verreth, Castrovilli, Dorval; Gytkjaer, Moncini. All: Caserta. Mantova (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani; Paoletti, Artioli, Trimboli; Bragantini, Bonfanti, Ruocco. All: Possanzini.