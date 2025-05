Il Mantova è al bivio salvezza: vittoria con la Carrarese per non rischiare i playout

Mantova, 8 maggio 2025 – La brusca frenata con la Salernitana ha complicato la “missione-salvezza” del Mantova. Quando mancano ancora due giornate al termine, la squadra di Possanzini ha un punto di vantaggio sui playout e tre sulla retrocessione diretta, ma bisogna ripartire e dare tutto per mettersi al sicuro il prima possibile.

In tal senso acquista un valore fondamentale questo incontro (davanti ai 10mila del “Martelli”) con un’altra matricola, la Carrarese. I toscani sono saliti a quota 44 e, anche se per la matematica non possono ancora festeggiare, vedono la permanenza in B da molto vicino. Un’opportunità che anche i biancorossi si possono e si devono conquistare attraverso i tre punti in palio in questo penultimo appuntamento della regular season, al quale seguirà martedì 13 il recupero della gara con il Catanzaro.

L'allenatore del Mantova Davide Possanzini

Per riuscirci, però, i virgiliani devono tornare a mettere in mostra l’intensità e la convinzione che si sono ammirati con il Cesena e che sono improvvisamente scomparsi a Salerno. In Campania si è visto all’opera un Mantova poco incisivo e privo del solito coraggio, doti che non possono mancare in questa vera e propria “finale” con la Carrarese.

Vista anche l’importanza della posta in palio, non servono certo troppe parole per presentare questo incontro, ma Burrai e compagni sono chiamati a mettere in campo tutto un anno di lavoro, pensando solo ed esclusivamente a far valere il meglio delle loro qualità senza lasciarsi distrarre da calcoli o considerazioni particolari. Riflessioni che sono alla base delle ultime considerazioni che mister Possanzini prolungherà sino al momento di compilare la distinta e che dovranno aiutarlo a individuare i giocatori in grado di mettere maggiormente in difficoltà una Carrarese che, dal canto suo, avrà la non trascurabile opportunità di giocare con la maggiore tranquillità offerta dai quattro punti in più in classifica.

Attenzione e coraggio, ma anche consapevolezza e fiducia sono dunque le linee guida sulle quali i virgiliani possono costruire un successo che può valere un intero campionato in questa delicata sfida che Burrai e compagni non possono assolutamente sbagliare. Ma questo glielo ricorderanno con il loro calore i tifosi biancorossi dal primo all’ultimo istante di questa “finale-salvezza”.

Probabili formazioni:

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso Fiori; Mensah. All: Possanzini. CARRARESE (3-5-1-1): Ravaglia; Zanon, Oliana, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Giovani, Cicconi; Cherubini; Finotto. All: Calabro. La partita si giocherà venerdì 9 maggio alle ore 20.30 allo “Stadio Martelli” di Mantova e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.