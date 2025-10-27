Il Mantova perde ancora. Possanzini torna in bilico

di Luca MarinoniIl “solito“ Mantova perde a Bari e sprofonda all’ultimo posto. Una sconfitta, la sesta in nove giornate, che mette nuovamente in serio pericolo la panchina di mister Possanzini. La svolta tanto attesa dalla società virgiliana e dai tifosi non si vede e l’allenatore è tornato nell’occhio del ciclone, anche se, proprio come è accaduto un mese fa, il calendario potrebbe giocare in favore dell’ex attaccante. Per il momento il sodalizio guidato dal presidente Piccoli non ha comunicato decisioni ufficiali e questo fa capire come le prossime in casa biancorossa saranno ore di riflessione. In ogni caso Festa e compagni dovranno tornare in campo già mercoledì per ospitare il Catanzaro, mentre domenica 2 novembre giocheranno in casa della Sampdoria. Due incontri ravvicinati che potrebbero indurre il presidente a concedere una nuova, duplice occasione al suo allenatore, anche se l’ultimo posto in classifica è un segnale davvero preoccupante.

A rendere ancora più difficile la situazione per i virgiliani, il copione che si è ripetuto anche al San Nicola, dove gli ospiti hanno mantenuto a lungo il possesso della palla. Purtroppo la formazione di Possanzini non è mai riuscita a rendersi pericolosa, tanto che la rete difesa da Cerofolini è stata minacciata solo nel disperato assalto degli ultimi 10’, mentre i “galletti“ sono passati in vantaggio sul primo, vero affondo, approfittando della fragile retroguardia virgiliana e proteggendo poi senza troppi affanni il vantaggio. Il forcing finale, unito al gol annullato in pieno recupero a Caprini per fuorigioco, non è bastato per raddrizzare una situazione che per il Mantova si sta facendo di partita in partita più impegnativa.

Un triste epilogo che ha fatto seguito alla generosa pressione del primo tempo, con i tentativi di Bani, Bonfanti e Trimboli, insufficienti, però a minacciare la difesa pugliese. Le cose per i virgiliani sono precipitate ulteriormente al 4’ della ripresa, quando Moncini ha sfruttato un varco nella retroguardia biancorossa per mettere a segno la rete che ora permette di respirare al Bari, mentre costringe il Mantova a fare i conti con una crisi di difficile soluzione.