Il Mantova supera 2-1 il Pescara

Il Mantova, con volontà e determinazione, supera 2-1 il Pescara. La squadra di mister Possanzini dimentica così il passo falso iniziale con il Monza e conquista tre punti che possono trasmettere grande slancio al cammino di una squadra molto rinnovata e ancora alla ricerca del suo volto migliore come quella allenata da Possanzini.

La sfida del “Martelli”, che si dimostra ancora una volta determinante per i biancorossi, mette in mostra diverse fasi. Dapprima sono i virgiliani a cercare l’allungo grazie al vantaggio firmato alla mezz’ora da Mancuso su rigore, ma in avvio di ripresa Olzer, con l’aiuto della traversa che manda la sfera a sbattere sulla schiena di Festa, costringe i padroni di casa a ricominciare tutto daccapo. Una ripartenza non facile per il Mantova, che accusa il colpo del pareggio, ma, nel finale, i biancorossi tornano a spingere in avanti con la giusta determinazione e al 39’ Falletti e Fiori, mandati in campo solo 2’ prima da Possanzini, inventano il fraseggio che fa la differenza e costringe alla resa la compagine abruzzese.

La compagine virgiliana può così mettere in cassaforte tre punti preziosi che offriranno a Festa e compagni nuovo slancio alla ripresa del campionato, quando dovranno affrontare la trasferta in casa di un’altra matricola come l’Entella. Per quel che riguarda la sfida con i biancazzurri neopromossi, con il passare dei minuti cresce la pressione dei locali, che si portano in vantaggio al 30’ grazie ad un rigore trasformato dallo specialista Mancuso ed assegnato dall’arbitro (dopo prolungato controllo del Var) per un tocco di mano in area di Valzania. Dopo 8’ della ripresa l’affondo di Olzer firma il pareggio e costringe il Mantova ad inseguire nuovamente il vantaggio che arriva al 39’, quando Falletti e Fiori trovano il varco giusto che lascia a mani vuote il Pescara e consente ai biancorossi di festeggiare il primo successo stagionale, con tre punti che trasmettono nuova fiducia in chiave futura.

Mantova-Pescara 2-1 (1-0) Mantova (4-2-3-1): Festa 6; Radaelli 6, Mantovani 6, Cella 6,5, Bani 6; Trimboli 6,5, Wieser 6 (31’ st Majer 6); Galuppini 6 (23’ st Bragantini 6,5), Mancuso 6,5 (39’ st Falletti 6,5), Caprini 6 (39’st Fiori 6,5); Bonfanti 6 (23’ st Mensah 6). A disposizione: Andrenacci; Mullen; Fedel; Marras; Castellini; Paoletti; Pittino. All: Davide Possanzini 7. Pescara (3-4-2-1): Desplanches 6; Brosco 6, Corbo 6, Pellacani 6 (30’ st Giannini 6); Valzania 6, Squizzato 6, Dagasso 6, Oliveri 6 (44’ st Berardi sv); Olzer 6,5 (44’ st Ferraris sv), Sgarbi 6,5 (44’ st Meazzi sv); Di Nardo 6 (30’ st Merola 6). A disposizione: Saio; Letizia; Brandes; Tonin; Graziani; La Barba; Kraja. All: Vincenzo Vivarini 6. Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo 6. Reti: 30’ pt Mancuso (rig.); 8’ st aut. Festa; 41’ st Fiori. Note. Ammoniti; Radaelli; Oliveri; Mantovani; Mancuso; Bani; Corbo – angoli: 3-4 – recupero: 4’ e 5’.