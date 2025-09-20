Il match al Martelli. Il Mantova a caccia del riscatto: "Modena ostacolo impegnativo»

Ripartire dopo la sconfitta in casa dell’Entella, ritrovare certezze e convinzione e frenare un avversario che è partito di slancio. Sono queste le intenzioni che dalle 19.30 il Mantova cercherà di concretizzare sul terreno del "Martelli" in una sfida sempre particolarmente sentita come quella con il Modena. "Il campionato – è la spiegazione di mister Possanzini – è appena iniziato. Dobbiamo lavorare concentrandoci per rendere sempre migliore la prestazione. I risultati verranno di conseguenza. In classifica ci troviamo dove dovremmo essere e dove ci aspettiamo di essere in base ai nostri obiettivi. Ci dobbiamo soffermare, oltre che sulla prestazione, sulla crescita dei giocatori. Lavoriamo sul campo per migliorare le cose che non vanno, a cominciare dalla mentalità. Dobbiamo prestare sempre la massima attenzione, perché ogni momento può essere quello decisivo. Voglio però mettere in chiaro che non stiamo attraversando una fase preoccupante".

Con il Modena il tecnico virgiliano dovrà fare i conti con problemi soprattutto in difesa. In effetti, oltre a Ruocco, non solo sarà assente Cella, ma anche altri due centrali come Castellini (ferita alla testa) e Mantovani (botta al muscolo) sono alle prese con guai fisici. L’allenatore biancorosso sta studiando la soluzione migliore sia per il reparto arretrato che per portare al top alcuni giocatori molto attesi: "Abbiamo parlato molto con i ragazzi – prosegue l’ex attaccante – abbiamo lavorato e parlato cercando di concentrarci sulle emozioni. Questa squadra non solo è molto autocritica, ma ha anche importanti margini di miglioramento. Dobbiamo essere bravi a trovare la continuità mentale, più ancora del gioco. È uno scalino, ma dobbiamo compierlo con consapevolezza e determinazione".

Un passo in avanti che dev’essere compiuto in fretta, anche se l’avversario di turno, un Modena che si sta lanciando verso nuove, importanti ambizioni, è un ostacolo più che impegnativo: "Si tratta di una squadra molto organizzata, che fa le due fasi molto bene. Hanno dalla loro anche l’entusiasmo, visto che stanno facendo delle partite alla grande. Noi, però, abbiamo voglia di riscattarci e fare sempre di più e meglio le nostre cose. Certo – prosegue Davide Possanzini – è un “derby“, ma è una partita come le altre, dobbiamo affrontarla al massimo per vincere". In questa direzione un aiuto importante potrebbe giungere dai nuovi arrivati, anche se, almeno per il momento, stanno stentando ad inserirsi negli schemi del tecnico biancorosso: "Siamo solo a settembre – precisa il mister virgiliano – non possiamo già dare giudizi. Si parla molto di Majer e di Falletti. Hanno qualità importanti, ma devono ritrovarsi in un contesto nuovo. Sono contento che siano qui, come lo sono di tutti i miei giocatori".

(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Maggioni, Castellini, Bani; Trimboli, Majer; Fiori, Mancuso, Caprini; Bonfanti. All: Davide Possanzini.

Luca Marinoni