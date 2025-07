Il nuovo mantova. Pittino per la difesa. Majer si allontana

Il Mantova è impegnato a costruire la squadra in vista della nuova stagione. Il direttore tecnico, Christian Botturi, è impegnato nelle prime trattative del mercato estivo. Contatti che hanno il duplice compito di allestire un gruppo in grado di poter essere competitivo per la prossima serie B, permettendo al tempo stesso a Davide Possanzini, confermato in panchina, di cominciare a lavorare con un organico definito.

Sono diversi i movimenti che coinvolgeranno i biancorossi in vista della nuova sfida al torneo cadetto. Sul fronte degli arrivi, dopo il difensore Alessio Castellini (2003) e il trequartista Tommaso Marras (2004), è in dirittura d’arrivo il centrale Tommaso Pittino (2005). Il difensore di scuola genoana vanta diverse pretendenti, ma il Mantova sembra avere le carte in regola per arrivare alla fumata bianca.

Epilogo che, invece, si sta allontanando per il regista Zan Majer (1992), in uscita dalla Cremonese, ma seguito dall’Austria Vienna. Tra i possibili partenti resta in bilico il nome di capitan Burrai, stimolato dall’idea di cercare altrove lo spazio difficile da trovare con i virgiliani.

Luca Marinoni