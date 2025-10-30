Il posticipo. Mantova, altro crollo col Catanzaro. Possanzini è appeso a un filo

La prima delle due “scialuppe di salvataggio” offerte a Possanzini dalla società naufraga tristemente nella ripresa. Il Mantova lotta e si fa valere per circa un’ora, ma poi si spegne e subisce, inerme, la rimonta vittoriosa del Catanzaro (3-1) e le contestazioni sempre più pesanti dei propri tifosi. A questo punto in casa biancorossa la situazione è più che delicata e nelle prossime ore può succedere davvero di tutto. I lombardi non solo restano ultimi in classifica, ma continuano ad incappare in momenti di buio totale che vanificano quanto di buono Festa e compagni riescono a creare.

Nella partita da vincere a tutti i costi, Possanzini punta sul feeling con il gol di Mancuso e sull’estro di Caprini, mentre a sinistra offre l’esordio in B e la prima da titolare a Mullen. La voglia di fare e la consapevolezza di non poter commettere altri passi falsi portano i biancorossi a partire con il piede giusto e, nonostante l’intenzione dei giallorossi di fare risultato, bastano 7’ ai virgiliani per sbloccare il risultato. Bragantini tenta la conclusione, ma la sfera viene deviata da un difensore calabrese e giunge così a Mancuso che di prima intenzione trafigge Pigliacelli per il vantaggio tanto desiderato dai padroni di casa. La gara si fa avvincente ed intensa. Il Mantova cerca il raddoppio, ma il colpo di testa di Caprini viene neutralizzato dal portiere catanzarese, che si ripete al 14’ su un tiro dalla trequarti.

Superato il quarto d’ora cresce il ritmo degli ospiti e al 29’ Cissè colpisce il palo con un preciso stacco di testa. Il Mantova riparte con il giusto spirito e prima Caprini e poi Cella impegnano Pigliacelli, ma i giallorossi si rianimano. Al 19’ arriva un primo segnale che il copione della gara è cambiato e Brighenti, di testa, colpisce la traversa. È un momento difficile per i virgiliani che, però, al 24’ si fanno male da soli. Favasuli va al cross e Majer anticipa Festa, mandando il pallone nella propria porta. Per la squadra di Possanzini si fa improvvisamente notte e dopo 6’ arriva il sorpasso dei giallorossi con Cissè che insacca la rete del vantaggio ospite e scatena i tifosi biancorossi. Scatta una decisa contestazione a Possanzini che, nonostante l’intervento del dt Botturi, risponde al pubblico. Sul campo, però, non è ancora finita e Favasuli viene lasciato indisturbato a siglare il definitivo 3-1 che costringe il Mantova ad una nuova, bruttissima caduta. Dopo il triplice fischio gli animi si scaldano anche in campo e tra i protagonisti più accesi c’è proprio Possanzini, che poi prende mestamente la via degli spogliatoi.