Maggioni si scatena e il Mantova riacciuffa lo Spezia: 2-2

Una doppietta di Maggioni in un finale mozzafiato consente a un Mantova coraggioso e indomabile di frenare la voglia del quotato Spezia di vincere e di continuare a rimanere nella scia del Pisa per la volata che vale la promozione diretta in serie A.

La sfida in un “Martelli” pieno di pubblico come nelle occasioni illustri, si chiude 2-2 dopo che i liguri hanno avuto la forza di portarsi sullo 0-2 prima di subire il veemente ritorno della squadra di Possanzini che, tra l’altro, all’8’ di un recupero interminabile ha pure assaporato la gioia del sorpasso vincente prima di veder annullato il gol-partita di Cella per fuorigioco dello stesso centrale. I virgiliani si portano così a due punti di vantaggio su una zona playout a dir poco complessa visto che a quota 35 sono appaiate ben quattro pericolanti. Nelle giornate rimanenti la squadra biancorossa dovrà fare i conti con un calendario a dir poco impegnativo, che chiamerà il Mantova ad affrontare, nell’ordine, rivali insidiose come Catanzaro, Cremonese e Cesena, prima delle sfide dirette conclusive con Salernitana e Carrarese, ma lo spirito e la tenacia poste in grande evidenza con lo Spezia rappresentano fin d’ora un prezioso viatico per la matricola virgiliana.

L’attesa sfida con lo Spezia parte subito su ritmi piuttosto elevati. I biancorossi lottano su ogni pallone, ma ben presto i liguri cercano di assumere maggiormente l’iniziativa per costruire il vantaggio fortemente voluto. Lapadula e Mensah chiamano al lavoro i due portieri, ma sono gli ospiti a sbloccare il risultato, con Aurelio che al 18’, di testa, trasforma un calcio di punizione di Salvatore Esposito nel vantaggio spezzino. La squadra di Possanzini cerca di assorbire il colpo per lo svantaggio e prima Mancuso e poi, soprattutto, Galuppini si rendono pericolosi, costringendo Gori ad un difficile intervento per mantenere inviolata la propria porta. Il Mantova gioca con coraggio le carte a sua disposizione e sembra in grado di raddrizzare la situazione, ma al 7’ della ripresa un duetto tra i fratelli Esposito sorprende la difesa biancorossa e consente a Salvatore di firmare il raddoppio che riduce al minimo le speranze di rimonta dei padroni di casa. Al 18’ Bertola, per un fallo su Mensah, lascia i suoi in inferiorità numerica. I virgiliani cercano di approfittare della situazione e costringono lo Spezia sulla difensiva. Al 35’ un cross teso di Ruocco pesca in area Maggioni, che accorcia le distanze e dà il via al serrate finale dei padroni di casa. Bragantini per due volte sfiora letteralmente il pareggio, ma il Mantova ormai crede nel pareggio e al 5’ di recupero, ancora Maggioni, sigla la rete del 2-2 che 3’ più tardi potrebbe anche trasformarsi nella più dolce e clamorosa delle vittorie, ma il Var annulla per fuorigioco la rete di Cella e sancisce il definitivo pareggio.

Mantova-Spezia 2-2 (0-1)

Mantova (4-2-3-1): Festa 6,5; Radaelli 6 (40’ pt Maggioni 7), Brignani 6, Cella 6,5, Bani 6; Trimboli 6,5, Wieser 6 (30’ st Bragantini 6,5); Galuppini 6,5, Mancuso 6 (15’ st Debenedetti 6), Fiori 6 (15’ st Ruocco 6); Mensah 6 (30’ st Aramu 6). A disposizione: Sonzogni; Solini; Redolfi; Fedel; Artioli; Maggioni; Paoletti; De Maio. All: Davide Possanzini 6,5. Spezia (3-5-2): Gori 6,5; Bertola 5,5, Hristov 6, Mateju 6; Elia 6 (43’ st Giorgeschi sv), Nagy 6,5, Salvatore Esposito 6,5, Bandinelli 6 (30’ st Cassata 6), Aurelio 6,5; Francesco Pio Esposito 6,5 (30’ st Di Serio 6), Lapadula 6 (19’ st Benvenuto 6). A disposizione: Mascardi; Chichizola; Ferrer Canals; Falcinelli; Colak; Candelari; Kouda; Djankpata. All: Luca D’Angelo 6. Arbitro: Davide Ghersini di Genova 6. Reti: 18’ pt Aurelio; 7’ st Salvatore Esposito; 35’ st e 50’ st Maggioni. Note: ammoniti: Elia; Cassata; Cella; Maggioni - espulso: 18’ st Bertola - angoli: 7-2 - recupero: 2’ e 6’.