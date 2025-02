Mantova a Frosinone per un pesantissimo spareggio salvezza. Formazioni e diretta tv

La sfida in casa del pericolante Frosinone ha un’importanza davvero particolare per il Mantova, che vuole uscire immediatamente da quella zona play out nella quale è scivolato dopo la sconfitta con il Bari. In Ciociaria andrà in scena un duello diretto tra due contendenti che puntano entrambe alla salvezza e, come sempre capita in simili circostanze, i punti in palio valgono doppio.

Per quel che riguarda i padroni di casa, in zona retrocessione diretta e costretti ad inseguire gli spareggi-salvezza (che distano ben cinque lunghezze), è rientrato a pieno titolo Cittadini, ma anche Koutsoupias potrebbe venire chiamato in causa da mister Bianco. Il tecnico approdato da poco sulla panchina gialloazzurra non potrà contare sugli squalificati Di Chiara, Monterisi e Kone (appiedato per tre turni), mentre in questi giorni hanno lavorato a parte Marchizza, Tsadjout e Szyminski. Sempre rimanendo a livello individuale, mister Possanzini dovrà rinunciare a Muroni, Panizzi e Ruocco, ma anche Fiori rimarrà in dubbio sino in extremis. Il tecnico virgiliano non si nasconde l’importanza del match, ma conferma anche la fiducia nel suo gruppo: “Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che ha cambiato allenatore e modo di giocare – è la premessa del tecnico biancorosso – Noi dobbiamo essere bravi ad andare là con la testa libera e cercando di fare ciò che sappiamo. Andiamo là per vincere e per fare la nostra partita. In queste gare – prosegue l’ex attaccante – ti dimentichi della classifica. Loro stanno vivendo una stagione travagliata ed un momento non felicissimo. Pure noi non veniamo da un momento positivo, non ci possiamo certo sentire migliori di loro. Oltretutto sarà un match con tanto pubblico, bello da giocare”.

Il Mantova deve trovare la forza di rialzarsi e di continuare a credere nelle sue qualità dopo la brutta caduta con il Bari che per la prima volta nella stagione ha spinto la matricola biancorossa in zona play out: “Ho detto ai ragazzi – è stato il discorso di mister Possanzini ai suo – di giocare senza paura, ho chiesto loro di fare con coraggio quello che sanno. Se qualcuno può dare qualcosa in più lo dia, è questo il momento di metterlo, abbiamo bisogno di tutti, anche di chi non sta giocando. Il Mantova, per quello che ha dimostrato, merita di salvarsi. Dobbiamo stare attenti ai dettagli, rendendoci conto che adesso ogni pallone può diventare determinante. Abbiamo analizzato con la massima attenzione tutti gli errori, anche quelli che apparentemente non si vedono. Dobbiamo superarli e cercare di nasconderli, speriamo di riuscirci già dalla gara di Frosinone”.

Probabili formazioni:

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Anthony Oyono, Bettella, Lucioni, Lusuardi; Begic, Bohinen, Vural; Partipilo, Ambrosino, Kvernadze. All: Bianco.

Mantova (3-5-2): Festa; Brignani, De Maio, Solini; Radaelli, Wieser, Trimboli, Burrai, Giordano; Mancuso, Mensah. All: Possanzini.

La partita si giocherà sabato 1 marzo alle ore 15 allo Stadio Stirpe di Frosinone e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.