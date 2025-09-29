Mantova: avanti con Possanzini, ma basta errori. Contro la Juve Stabia serve un cambio di rotta

Mantova, 29 settembre 2025 – A Mantova “rimbombano” ancora i fischi dei tifosi del “Martelli” e la delusione del presidente Piccoli dopo la rovinosa sconfitta con il Frosinone, ma per la squadra biancorossa è già il momento di tornare in campo.

Una vigilia tanto breve quanto difficile quella che accompagnerà la formazione virgiliana alla delicata trasferta in casa di una Juve Stabia senza dubbio maggiormente in salute. Dopo le dichiarazioni del massimo dirigente del Mantova nel dopo-Frosinone (“È necessaria una svolta anche se non deve coincidere necessariamente con il cambio dell’allenatore, ma dobbiamo uscire da questa situazione anche perché non possiamo sciupare tutto il lavoro di questi anni”), la società ha pensato bene di prendere la parola per fare chiarezza, affermando di “confermare piena fiducia a mister Possanzini ed allo staff tecnico” in questo momento nel quale “l’obiettivo prioritario è quello di ricompattarsi con le stesse armi che hanno contraddistinto operato e filosofia societaria sin dall’inizio della presidenza Piccoli”.

Complice una presa di posizione favorevole della squadra, che fino a sabato 4 ottobre rimarrà in ritiro in Campania (e in silenzio stampa) per preparare le due trasferte ravvicinate (domani a Castellammare di Stabia e sabato ad Avellino), l’allenatore marchigiano rimarrà dunque sulla panchina biancorossa, anche se i prossimi 180’ saranno in ogni caso determinanti per la permanenza in terra virgiliana del tecnico della promozione dalla C. A questo punto l’ex attaccante ha a disposizione alcuni giorni di lavoro (sicuramente intenso) per tirare le fila e cercare di ricaricare un gruppo che pare essersi smarrito. I virgiliani, infatti, sembrano aver perso la loro identità e stanno giocando senza coraggio, tanto che basta un semplice intoppo per una resa incondizionata.

Una “direzione” che non può e non deve essere quella vera del Mantova, ma, al contrario, proprio nel frangente più delicato dal suo arrivo in biancorosso mister Possanzini può rinfrancare i suoi giocatori e rilanciare la fiducia in quelle che idee che hanno rappresentato il suo biglietto da visita in questi anni virgiliani. Dovendo affrontare una partita così difficile, senza dimenticare la necessità di fare i conti con elementi pericolosi come Gabrielloni, Piscopo e Candellone, senza tralasciare l’ex Pierobon, Davide Possanzini è chiamato a ridisegnare schemi (ritorno al 4-2-3-1?) e formazione (è facile prevedere più di un cambio rispetto alla deludente gara di sabato al “Martelli”) per dimostrare che questa è ancora la via maestra che il Mantova deve seguire, quella che può condurre la navicella virgiliana al desiderato porto della salvezza.

Probabili formazioni

Juve Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Varnier; Carissoni, Leone, Correia, Pierobon; Candellone, Piscopo; Gabrielloni. All: Abate. Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Cella, Mantovani, Maggioni; Trimboli, Artioli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. A disposizione: All: Possanzini.