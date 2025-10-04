Il Mantova strappa un punto d’oro ad Avellino: Possanzini tira un respiro di sollievo

Il Mantova soffre sino all’ultimo minuto di recupero, ma conquista un pareggio di indubbio significato in casa di un Avellino che ha inseguito sino in fondo la vittoria. In occasione della partita della verità, mister Possanzini rimescola un po’ le carte, si affida alla coppia centrale Castellini-Cella, lancia per la prima volta titolare Paoletti e punta sul tridente offensivo Bragantini-Bonfanti-Caprini.

I biancoverdi, che fanno delle gare al “Partenio” il loro punto di forza, non si curano più di tanto dei problemi della compagine virgiliana e cercano con determinazione e tenacia il risultato pieno. Per la difesa biancorossa è un pomeriggio di intenso lavoro, ma, complici alcuni interventi efficaci di Festa ed un paio di recuperi tempestivi dei difensori, la porta degli ospiti rimane inviolata sino al triplice fischio finale.

Davide Possanzini, tecnico del Mantova

Matura così un punto che Possanzini, complice l’imminente sosta per gli impegni delle nazionali, potrebbe cercare di trasformare in un vero e proprio punto di ripartenza per il suo percorso con il Mantova, anche se, come si è visto in casa dei Lupi, la compagine virgiliana deve crescere ancora parecchio per poter disputare quel campionato tranquillo e con belle soddisfazioni che desiderano i tifosi.

Lo 0-0 finale, comunque, non solo interrompe la serie negativa della squadra di Possanzini, ma mette in mostra un gruppo che, finalmente, ha fatto vedere compattezza ed attenzione, lo spirito che può rilanciare il cammino dei virgiliani. Per quel che riguarda il match del “Partenio”, l’Avellino parte meglio ma, con il passare dei minuti, cresce il ritmo degli ospiti e il gioco si fa così equilibrato.

Nicholas Bonfanti contrastato dai giocatori dell'Avellino

I biancorossi fanno vedere il meglio del repertorio intorno alla mezz’ora, ma non riescono a creare veri pericoli alla rete difesa da Iannarilli. Il copione della sfida non cambia nella ripresa, anche se al 16’ gli ospiti devono fare i conti con un brivido per un gol siglato da Besaggio al termine, però di un’azione nata da un fallo di Russo su Castellini ed individuato in seguito dal Var. Si resta così sullo 0-0 e il punteggio rimane immutato sino al triplice fischio del direttore di gara, che consente al Mantova di tornare con un punto dalla delicata trasferta di Avellino. Sarà poi il match con il Sudtirol, tra due settimane, a stabilire se il Mantova è davvero guarito o meno.

Avellino-Mantova 0-0 (0-0)

Avellino (3-4-2-1): Iannarilli 6; Cancellotti 6, Simic 6, Fontanarosa 6,5; Missori 6 (30’ st Crespi 6), Palmiero 6 (35’ st Palumbo 6), Kumi 6,5, Cagnano 6 (30’ st Milani 6); Insigne 5,5 (1’ st Besaggio 6,5), Biasci 6; Lescano 5,5 (1’ st Russo 6). A disposizione: Daffara; Gyabuaa; Armellino; Sounas; Pancio; Enrici; Manzi. All: Biancolino 6. Mantova (4-3-3): Festa 6,5; Radaelli 6, Castellini 6,5, Cella 6, Bani 5,5 (28’ st Mantovani 6); Paoletti 6 (30’ pt Majer 5,5), Artioli 5,5, Trimboli 6; Bragantini 5,5 (1’ st Marras 6), Bonfanti 5,5 (18’ st Mancuso 6), Caprini 6 (18’ st Ruocco 6). A disposizione: Andrenacci; Mensah; Wieser; Galuppini; Fedel; Pittino; Maggioni. All: Possanzini 6. Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta 6. Note: ammoniti: Caprini; Palmiero; Bani; Artioli – angoli: 7-7 – recupero: 3’ e 4’- spettatori: 9.913 (di cui 150 ospiti).