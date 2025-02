Il Mantova si arrende al Bari e scivola in zona play out

Mantova, 22 febbraio 2025 – Il Mantova si arrende a un Bari concreto e scivola in zona play out. La gara del “Martelli”, certo non trascendentale, viene decisa (ancora una volta) da un errore della squadra di Possanzini in fase di costruzione a metà ripresa. Uno sbaglio pagato a carissimo prezzo dai virgiliani, impietosamente trafitti da Maggiore e incapaci poi, nonostante una pressione generosa, di raddrizzare la situazione.

Si fa così ancora più delicata la posizione della matricola biancorossa, che, tra l’altro, sabato 1 marzo renderà visita al Frosinone per quello che, a questo punto, è diventato un autentico “spareggio-salvezza”. Una nuova “riprova” assolutamente da non sbagliare per la formazione di Possanzini, apparsa in giornata piuttosto grigia con i pugliesi, anche se, alla fine, a fare la differenza è stata una volta di più un’imprecisione dei padroni di casa in fase di costruzione di gioco, un episodio isolato che, di fatto, ha finito per lasciare via libera agli ospiti.

Proprio in questo senso dovranno lavorare nei prossimi giorni lo stesso allenatore mantovano e i suoi giocatori per ritrovare la convinzione necessaria a uscire dalla delicata situazione nella quale si sono “incastrati” Burrai e compagni. Una situazione che, giocoforza, porta necessariamente a parlare di crisi in casa virgiliana e delle mosse che possono servire per trovare la svolta che, a questo punto, non può più attendere, la “scatto” in grado di riportare il Mantova a mettere in mostra il suo volto migliore e tutte le sue qualità.

Per quel che riguarda la sfida con il Bari, il primo tempo procede nel segno dell’equilibrio, anche se l’opportunità più interessante è dei Galletti, con Obaretin, che si vede respingere un tiro da posizione più che interessante dalla difesa locale. Il copione dell’incontro non cambia nella ripresa, anche se i virgiliani si fanno più intraprendenti. Nel momento migliore della compagine di Possanzini, però, il Bari riconquista palla sulla trequarti e Maggiore, dal limite, trafigge Festa con una conclusione precisa. I padroni di casa cercano di reagire. Mensah, Bragantini e Solini chiamano al lavoro Radunovic, ma il risultato non cambia più sino al termine e matura così la sconfitta che spinge il Mantova in zona play out. Mantova-Bari 0-1 (0-0) Mantova (3-5-2): Festa 6; Brignani 6,5, De Maio 6, Solini 6; Radaelli 6 (20’ st Maggioni 6), Trimboli 5,5, Wieser 5,5 (22’ st Artioli 6), Burrai 6 (20’ st Galuppini 6), Giordano 6 (33’ st Fiori 6); Mancuso 6 (14’ st Bragantini 6), Mensah 6,5. A disposizione: Sonzogni; Redolfi; Bani; Fedel; Debenedetti; Paoletti; Aramu. All: Davide Possanzini 5,5.

Bari (3-4-2-1): Radunovic 6,5; Pucino 6, Mantovani 6, Obaretin 6,5; Favasuli 6, Maita 6, Benali 6,5, Dorval 6; Bellomo 6 (21’ st Favilli 6), Maggiore 6,5 (43’ st Saco sv); Bonfanti 6 (21’ st Lasagna 6). A disposizione: Pissardo; Marfella; Tripaldelli; Maiello; Falletti; Pereiro. All: Moreno Longo 6,5. Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano 6. Reti: 25’ st Maggiore.

Note: ammoniti: Radaelli; Brignani; Obaretin; Mantovani; Maita; Trimboli – angoli: 1-9 – recupero: 1’ e 4’.