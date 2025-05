Mantova batte Cesena: vittoria cruciale per la salvezza, sfida decisiva con Salernitana

Il Mantova è riuscito a compiere un passo in avanti prezioso battendo il Cesena, ma i risultati delle dirette concorrenti hanno impedito di gioire fino in fondo ai biancorossi, che rimangono con due punti di vantaggio sulla zona playout. La lotta per la salvezza si fa sempre più infuocata: il tris (con Fiori nel primo tempo e Bragantini e Debenedetti nel finale) inflitto ai romagnoli ha trasmesso nuova fiducia alla squadra di Possanzini, che domani dovrà affrontare una difficilissima sfida diretta in casa della Salernitana. "Abbiamo ottenuto una vittoria con carattere e personalità - è l’analisi dell’allenatore - Adesso, però, dobbiamo dimenticare tutto e pensare alla prossima partita, che è molto importante. Mancano ancora tre gare, due delle quali scontri diretti. Dovremo essere bravi a recuperare le forze perché tutto dipende da noi".

Al di là dei successi ottenuti dalle altre pericolanti, i tre punti conquistati con il Cesena hanno offerto però una preziosa iniezione di entusiasmo e convinzione ai virgiliani. "La posta in palio era altissima - sottolinea Possanzini - ma siamo stati bravi perché abbiamo sempre cercato di ottenere la vittoria con la nostra idea di gioco. Faceva molto caldo, ma abbiamo coperto ugualmente molto bene tutto il campo". Un atteggiamento che può essere fondamentale in uno stadio come l’Arechi che sostiene con grande calore i campani, staccati quattro lunghezze dai biancorossi e decisi ad avvicinarsi a chi sta davantie. Il coraggio e la voglia di fare gioco messi in bella mostra con i bianconeri possono aiutare i virgiliani a compiere un altro passo in avanti che potrebbe rivelarsi determinante nello sprint per la salvezza. A Salerno, tra l’altro, il Mantova ritroverà dopo la squalifica Brignani e Bani, due rientri che possono trasmettere ulteriore serenità ai biancorossi.

L.M.