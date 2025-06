Mantova Calcio: Continuità e Ambizione per un Futuro di Successi

Dopo la salvezza conquistata all’ultimo minuto dell’ultima giornata, il Mantova guarda avanti e lo fa con uno spirito ben preciso. La linea guida, confermata dal presidente Filippo Piccoli, è della continuità e l’obiettivo è di migliorarsi: "Siamo ambiziosi, vogliamo costruire un Mantova più forte che possa riempire il “Martelli“. Avremo anche un budget che ci consentirà di spendere di più, anche se questo non vuole dire automaticamente di poter lottare per i playoff, dobbiamo consolidarci".

Un’operazione che potrà contare su due garanzie come il dt Christian Botturi e mister Davide Possanzini (nella foto): "Sarebbero potuti potuti andare in Serie A, ma hanno scelto di rimanere con noi perché sono persone vere e credono nella serietà del progetto". I due principali artefici della risalita della squadra virgiliana hanno cominciato il lavoro per allestire il nuovo Mantova.

Mentre dovrebbero rimanere alcuni leader dello spogliatoio come il portiere Festa e il veterano Burrai, bisogna prestare una particolare attenzione ai giocatori che si sono messi in mostra (Fiori, Bragantini, Cella e Trimboli). L’idea è quella di trattenere i pezzi pregiati e di operare gli inserimenti necessari per aiutare i biancorossi a sognare la parte sinistra della classifica.

Luca Marinoni