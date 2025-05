Mantova-Carrarese: Sfida Cruciale per la Salvezza al Martelli

Il Mantova chiede ancora una volta aiuto ai calorosi sostenitori del “Martelli“ (previsti 10.000 tifosi) per conquistare una vittoria con la Carrarese che potrebbe valere la salvezza per la squadra di Possanzini. C’è però una premessa doverosa a questa sfida che può valere un’intera stagione per Burrai e compagni: i virgiliani, infatti, non devono assolutamente ripetere la prova timida e incolore che ha consentito alla Salernitana di fare suoi i tre punti in palio nello scontro diretto all’Arechi. Questa sera si dovrà vedere all’opera un Mantova del tutto diverso, coraggioso e deciso a prendere in mano le redini del gioco. Questo è l’atteggiamento che non può mancare ai biancorossi costretti a consolidare una classifica che nelle retrovie è a dir poco corta.

A 180’ dal termine della regular season, infatti, il Mantova si gode una lunghezza di vantaggio sui playout e tre sulla retrocessione diretta. Una “tesoretto“, che con sei punti ancora in palio dev’essere assolutamente consolidato e, in tal senso, i biancorossi hanno la non trascurabile opportunità di poter giocare in casa queste due ultime partite (martedì 13 arriverà al “Martelli“ il Catanzaro). Per quel che riguarda lo schieramento, è facile ipotizzare che mister Possanzini deciderà di proseguire in questo momento della verità sulla base del 4-2-3-1 che si è dimostrato l’abito su misura per Burrai e compagni. La nota fondamentale, al di là degli undici che scenderanno in campo dal 1’, è che il Mantova riesca a giocare questa “finale“ con l’attenzione, il coraggio e la voglia di imporre le sue idee che si molto stesso sono state importante biglietto da visita della squadra di Possanzini.

(4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso Fiori; Mensah. All: Possanzini.

L.M.