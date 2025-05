Mantova-Catanzaro: sfida decisiva per la salvezza in Serie B

Il Mantova chiuderà questa impegnativa stagione in Serie B, attesa tanto a lungo, ospitando il Catanzaro al Martelli. La matricola biancorossa è vicina alla salvezza, ma manca ancora la sicurezza aritmetica. Per avere la certezza di potersi ripresentare ai nastri di partenza del torneo cadetto il prossimo anno (senza passare attraverso i playout) la squadra di Possanzini deve conquistare un risultato positivo con i giallorossi. La compagine di mister Caserta ha già la certezza di disputare i playoff, ma la sua posizione può variare dal quinto all’ottavo posto ed è per questo che Iemmello e compagni non verranno certo in gita di piacere a Mantova. L’allenatore virgiliano Possanzini nell’ora della verità chiede al pubblico biancorosso di rivelarsi ancora una volta decisivo.

"I nostri tifosi – è il commento dell’ex attaccante – sono stati spesso determinanti, il loro sostegno, dall’inizio alla fine, può essere decisivo". L’altro punto di riferimento di questa partita che può valere tutta una stagione è interno al gruppo: "I ragazzi – ricorda Possanzini – stanno facendo vedere di volere fortemente la salvezza. È con questo spirito che dobbiamo giocare, senza fare calcoli, ma pensando solo a mettere in campo tutto quello che abbiamo per completare il nostro percorso. Siamo vicini al traguardo, ma non lo abbiamo ancora raggiunto". Per quel che riguarda la formazione che scenderà in campo dal 1’, visto anche il poco tempo a disposizione per preparare una gara tanto importante, il tecnico sceglierà i giocatori che nelle scorse ore hanno offerto le maggiori garanzie, ricordando che per fare risultato col Catanzaro non dovranno mancare anche cuore e coraggio.

Probabile formazione (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Fiori, Mensah. All: Possanzini.

Luca Marinoni