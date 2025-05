Mantova-Cesena: Mister Possanzini punta alla vittoria per la salvezza

Il Mantova deve dare tutto per sfruttare l’effetto “Martelli“ e conquistare tre punti fondamentali con il Cesena. Mister Possanzini indica ai suoi giocatori la strada da seguire: "Abbiamo resettato tutto dopo la sconfitta con la Cremonese e ci siamo allenati bene. Sappiamo che ogni partita è importante perché ci giochiamo la salvezza, ma intendiamo farlo a modo nostro, sempre a viso aperto. Con il Cesena dovremo affrontare la gara con attenzione, limitando gli errori. Non mi fido del loro momento negativo, mentre, al contrario, dovremo prendere in considerazione il primo caldo e cercare di vincere, vogliamo essere protagonisti in campo".

L’attenzione in casa virgiliana è rivolta all’emergenza in difesa: "Stiamo studiando diverse soluzioni – ammette l’allenatore – Speriamo di recuperare Radaelli o Maggioni, mentre al centro della difesa ho a disposizione Cella e De Maio. Per la fascia sinistra ci sono Giordano e Solini, mentre a destra sono pronti sia Fedel che Paoletti. Subiamo troppi gol? Fa parte della nostra mentalità. Ci esponiamo per segnare, ma corriamo anche il rischio di subire. Ovviamente vorrei subire meno reti, però il nostro spirito è quello di cercare di vincere le partite facendo un gol in più dell’avversario".

(4-2-3-1): Festa; Solini, Cella, De Maio, Giordano; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini. L.M.