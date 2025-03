Mantova, contro la Juve Stabia ripartire è un obbligo

Mantova – Il Mantova deve uscire dal tunnel della crisi. Dopo un girone di andata che aveva fatto sorgere ai più il dolce sogno di conquistare un posto nei play off, il motore della formazione virgiliana si è ingolfato e la squadra di Possanzini non solo ha perso la brillantezza di inizio stagione, ma, soprattutto, ha smarrito la strada che porta alla vittoria. Una frenata davvero brusca, che ha fatto finire la matricola biancorossa in piena zona play out e che ora richiede un’inversione di tendenza nel match casalingo con un’altra formazione appena salita dalla C come la Juve Stabia. Le Vespe sono riuscite ad entrare in zona play off, ma sono reduci da due sconfitte che ne hanno rallentato la corsa.

Per questo i gialloblù si apprestano a giocare al “Martelli” ben determinati a fare risultato, un obiettivo che, però, Burrai e compagni non possono assolutamente permettere. Infatti il Mantova deve tornare a vincere e deve riuscire a risollevarsi da una posizione di classifica che, giornata dopo giornata, si sta facendo sempre più delicata, visto che non solo i virgiliani sono sprofondati al quartultimo posto, ma godono di un vantaggio di due punti sulla retrocessione diretta. Serve una svolta e occorre trovarla senza perdere altro tempo, visto che le partite a disposizione sono sempre di meno e i biancorossi hanno ormai l’obbligo di tornare ad arricchire una classifica che si sta facendo sempre più “avara”.

In questo senso sono diversi gli aspetti da toccare in quest’immediata vigilia, visto che, da una parte, la società ha fatto quadrato intorno a Possanzini, ribadendo che il tecnico non è in discussione, ma dall’altra è necessario che Burrai e compagni ritrovino convinzione e fiducia, riprendendo le redini del gioco nel quale hanno sempre creduto e cancellando (finalmente) quegli errori, francamente evitabili, che hanno rappresentato una costante ed un pericoloso freno per questa stagione del ritorno in serie B.

Mister Possanzini, che in questa vigilia deve verificare le condizioni di Redolfi, ma anche di Fiori e Ruocco (mentre ha già dato forfait Muroni), ha ribadito a più riprese che “si tratta solo di una crisi di risultati, la squadra è viva e si salverà”. Una fiducia salda in un frangente assai delicato che esige però risposte positive dal match con la Juve Stabia. Un incontro che, vista l’importanza della posta in palio, richiede alla formazione virgiliana il massimo della concentrazione, ma il Mantova in questo momento così difficile può chiedere ancora una volta il sostegno del sempre caldo pubblico biancorosso, un aiuto che già tante volte si è rivelato determinante e che può aiutare la compagine virgiliana ad uscire dall’incubo della crisi. Probabili formazioni: Mantova (3-4-2-1): Festa; Brignani, Cella, Solini; Radaelli, Trimboli, Burrai, Giordano; Bragantini, Mancuso; Mensah. All: Possanzini. Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggiero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Buglio, Leone, Fortini; Pierobon, Piscopo; Candellone. All: Pagliuca. La partita si giocherà sabato 8 marzo alle ore 15 allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.