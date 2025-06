Mantova: Il Danilo Martelli diventa Pata Stadium grazie allo sponsor

Non è una novità che gli sponsor possano incidere direttamente nel mondo del calcio e dello sport più in generale, portando in alcuni casi anche a cambiamenti importanti. Magari cancellando anche parte della storia di un club. Quando si parla di stadio, di proprietà e non, la cosa non è meno frequente visto che gli impianti possono prendere il nome stesso degli sponsor. Proprio questo è accaduto a Mantova, come annunciato dal presidente Filippo Piccoli tramite i propri canali social: "Quello che non c’è mai stato, oggi diventa realtà: Danilo Martelli – Pata Stadium! Oggi il futuro diventa realtà!".

I tifosi dei virgiliani possono dunque tirare un sospiro di sollievo dal momento che non si tratta di uno stravolgimento totale ma bensì solo di un’aggiunta, tra l’altro anticipata nelle scorse settimane. Una variazione dovuta ai rapporti commerciali dello sponsor con il club, che vedrà il nome dell’azienda continuare a campeggiare sulle magliette anche in futuro.

Intanto si pensa già alla prossima stagione: il ds Botturi vuole rinforzare la rosa a disposizione di mister Possanzini inserendo qualche tassello con un po’ più d’esperienza, e che conosce bene la categoria. Su tutti, negli ultimi giorni, riflettori accesi su D’Andrea e Nuamah liberi dal Brescia, dopo la non iscrizione ai prossimi campionati professionistici delle Rondinelle.

L.M.