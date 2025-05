Mantova salva all'ultima giornata: Possanzini rinnova automaticamente

Il Mantova ha potuto raggiungere la certezza della salvezza solo all’ultima giornata di una stagione dai due volti. La matricola ha vissuto in modo leggero la prima parte del campionato ed è stata coinvolta nelle posizioni più calde della classifica nella seconda. A un certo punto del ritorno, la squadra di Possanzini è scivolata nella zona rossa, sospesa tra playout e retrocessione diretta. Alla fine, però, è arrivato il verdetto che ha premiato un anno di intenso lavoro e che può diventare il punto di partenza del programma per la prossima avventura.

"Con la salvezza – non si sbilancia l’allenatore virgiliano – il mio contratto si è rinnovato automaticamente. In ogni caso adesso voglio godermi la festa per la salvezza. Nei prossimi giorni, con calma, mi incontrerò con la società. Per il momento non abbiamo ancora parlato, ma lo faremo a breve e definiremo il da farsi".

C’è un aspetto nell’impresa sportiva appena compiuta che il tecnico biancorosso vuole sottolineare con forza: "Ci siamo salvati rimanendo noi stessi. Abbiamo sempre creduto in quello che facevamo e la società ha fatto lo stesso. Anche nei momenti difficili abbiamo avuto il coraggio di continuare a proporre il nostro calcio e questo ci ha premiato. Merito della disponibilità di giocatori davvero fantastici".

L.M.