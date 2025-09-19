Acquista il giornale
Mantova-Modena, i virgiliani sono pronti a rialzarsi dopo l’ultima sconfitta

Nonostante qualche acciacco di troppo, soprattutto in difesa, la squadra di Possanzini vuole riprendere la propria marcia nel match al Martelli

di LUCA MARINONI
19 settembre 2025
Mantova, davanti al proprio pubblico i biancorossi vogliono ritrovare il gol e la vittoria

Mantova – Il Mantova è chiamato a rialzarsi dopo lo scivolone patito a Chiavari con l’Entella. Il calendario, però, chiama la squadra di mister Possanzini ad ospitare, in una sfida sempre molto sentita, il Modena, che non solo è una rivale sempre molto sentita, ma è una delle formazioni che hanno iniziato meglio il torneo cadetto. Una partenza felice che i canarini, reduci dal secco 3-0 inflitto al Bari, sono determinati a ribadire al “Martelli”, anche senza il sostegno dei propri tifosi, visto che, dopo i fatti incresciosi dello scorso anno, il prefetto ha vietato la trasferta ai sostenitori emiliani.

A sostegno delle crescenti ambizioni della compagine affidata ad Andrea Sottil si pone, del resto, la buona condizione di un gruppo che presenta diverse, valide alternative. In questi giorni hanno continuato a lavorare a parte Pergreffi, Caso e Ponsi, mentre Dellavalle e Massolin sono ormai rientrati nei ranghi. Verranno verificate solo in extremis le condizioni di Nieling e di Strizzolo, anche se, in ogni caso, l’allenatore modenese dispone di soluzioni differenti per animare il 3-5-2 che… sta mettendo le ali ai canarini.

Un discorso che vale in particolar modo per un reparto che si sta ponendo in bella evidenza come l’attacco, dove se Di Mariano e Gliozzi rappresentano una garanzia, Defrel e Pedro Mendes non sono affatto da meno. Se a questa attenta analisi aggiungiamo le qualità sugli esterni di Zanimacchia e Zampano ed un centrocampo solido e fantasioso al tempo stesso, è facile comprendere quanto sia difficile il compito che attende i biancorossi.

Mister Possanzini, dal canto suo, ha sottolineato che, nonostante la sconfitta, la prova di Chiavari è stata buona e la squadra ha giocato con il giusto spirito. Il passo falso con l’Entella, però, ha fatto capire che, in ogni caso, bisogna concretizzare il gioco profuso e dare incisività alle manovre costruite. Una necessità per i virgiliani che, però, sono ancora alle prese con qualche problema di troppo, soprattutto in difesa.

In vista della sfida con il Modena l’allenatore biancorosso, che deve rinunciare ancora a Ruocco, ha recuperato Artioli e dovrebbe avere regolarmente a disposizione pure Fiori. Rimangono tutte da verificare, comunque, le condizioni di tre difensori come Cella (contrattura muscolare), Castellini (che ha subito una ferita alla testa) e Mantovani (che ha rimediato una botta al muscolo). L’impressione è che Possanzini, pur senza correre rischi, cercherà di recuperare almeno un paio di centrali. L’attacco del Modena è da prendere con le molle e il tecnico virgiliano sottolinea fin d’ora che “il Mantova deve giocare con la massima attenzione, dall’inizio alla fine. Loro hanno giocatori che possono far male in qualsiasi momento e noi dobbiamo farci trovare sempre pronti”.

Probabili formazioni:

Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Maggioni, Castellini, Bani; Trimboli, Majer; Fiori, Mancuso, Caprini; Bonfanti. All: Davide Possanzini.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Sersanti, Gerli, Santoro, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. All: Andrea Sottil.  

© Riproduzione riservata

