Mantova-Modena, i virgiliani sono pronti a rialzarsi dopo l’ultima sconfitta

Mantova – Il Mantova è chiamato a rialzarsi dopo lo scivolone patito a Chiavari con l’Entella. Il calendario, però, chiama la squadra di mister Possanzini ad ospitare, in una sfida sempre molto sentita, il Modena, che non solo è una rivale sempre molto sentita, ma è una delle formazioni che hanno iniziato meglio il torneo cadetto. Una partenza felice che i canarini, reduci dal secco 3-0 inflitto al Bari, sono determinati a ribadire al “Martelli”, anche senza il sostegno dei propri tifosi, visto che, dopo i fatti incresciosi dello scorso anno, il prefetto ha vietato la trasferta ai sostenitori emiliani.

A sostegno delle crescenti ambizioni della compagine affidata ad Andrea Sottil si pone, del resto, la buona condizione di un gruppo che presenta diverse, valide alternative. In questi giorni hanno continuato a lavorare a parte Pergreffi, Caso e Ponsi, mentre Dellavalle e Massolin sono ormai rientrati nei ranghi. Verranno verificate solo in extremis le condizioni di Nieling e di Strizzolo, anche se, in ogni caso, l’allenatore modenese dispone di soluzioni differenti per animare il 3-5-2 che… sta mettendo le ali ai canarini.

Un discorso che vale in particolar modo per un reparto che si sta ponendo in bella evidenza come l’attacco, dove se Di Mariano e Gliozzi rappresentano una garanzia, Defrel e Pedro Mendes non sono affatto da meno. Se a questa attenta analisi aggiungiamo le qualità sugli esterni di Zanimacchia e Zampano ed un centrocampo solido e fantasioso al tempo stesso, è facile comprendere quanto sia difficile il compito che attende i biancorossi.

Mister Possanzini, dal canto suo, ha sottolineato che, nonostante la sconfitta, la prova di Chiavari è stata buona e la squadra ha giocato con il giusto spirito. Il passo falso con l’Entella, però, ha fatto capire che, in ogni caso, bisogna concretizzare il gioco profuso e dare incisività alle manovre costruite. Una necessità per i virgiliani che, però, sono ancora alle prese con qualche problema di troppo, soprattutto in difesa.

In vista della sfida con il Modena l’allenatore biancorosso, che deve rinunciare ancora a Ruocco, ha recuperato Artioli e dovrebbe avere regolarmente a disposizione pure Fiori. Rimangono tutte da verificare, comunque, le condizioni di tre difensori come Cella (contrattura muscolare), Castellini (che ha subito una ferita alla testa) e Mantovani (che ha rimediato una botta al muscolo). L’impressione è che Possanzini, pur senza correre rischi, cercherà di recuperare almeno un paio di centrali. L’attacco del Modena è da prendere con le molle e il tecnico virgiliano sottolinea fin d’ora che “il Mantova deve giocare con la massima attenzione, dall’inizio alla fine. Loro hanno giocatori che possono far male in qualsiasi momento e noi dobbiamo farci trovare sempre pronti”.

Probabili formazioni:

Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Maggioni, Castellini, Bani; Trimboli, Majer; Fiori, Mancuso, Caprini; Bonfanti. All: Davide Possanzini.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Sersanti, Gerli, Santoro, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. All: Andrea Sottil.