Serie B, il Mantova chiede strada al Palermo per allontanare lo spettro playout

Senza il sostegno dei propri tifosi (la cui trasferta è stata vietata non senza polemiche) e con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, il Mantova si appresta ad affrontare un nuovo impegno tutto in salita.

La squadra di mister Possanzini, infatti, è chiamata a rendere visita ad un Palermo dalle grandi ambizioni, che nel mercato invernale si è ulteriormente rafforzato, tanto da poter schierare contro i biancorossi giocatori come Audero e Pohjanpalo che rappresenta un autentico lusso per il torneo cadetto. Tutto questo per una rosa dai grandi nomi, che mette a disposizione di mister Dionisi scelte importanti e di elevata qualità. Pronostico chiuso per i virgiliani, che, dopo essersi arresi al Sassuolo capolista, rischiano un’altra frenata in Sicilia. Mister Possanzini, pur senza nascondersi le difficoltà legata alla sfida al Barbera, guarda con fiducia alla prova che attende i suoi giocatori: “Dobbiamo mettere via alcune nostre paure e andare a Palermo a fare la nostra partita perché abbiamo le nostre carte da giocare. La squadra sta bene anche se è ovvio che se perdi due partite il contraccolpo ce l’hai sempre. In ogni caso tutti hanno lavorato con molta responsabilità e grande impegno, cercando di limare le cose che non vanno bene ed alzare ulteriormente il livello. C’è la consapevolezza di quello che, al di là del risultato, è stato fatto in queste due gare e l’intenzione è quella di mettere in campo quello che abbiamo preparato con tanta intensità”.

I rosanero, però, si presentano come un’autentica montagna da scalare: “È una squadra forte – conferma l’allenatore del Mantova – All’inizio erano partiti con obiettivi diversi rispetto alla posizione nella quale si trovano adesso, ma a gennaio si sono rafforzati ancora di più, senza dimenticare che andremo a giocare in uno stadio molto bello e caloroso”. Un’emozione da tenere in conto per una matricola come quella biancorossa, che presenta diversi che si affacciano per la prima volta a partite di questo genere. Sul fronte della formazione mister Possanzini deve fare i conti in queste ultime ore di vigilia con qualche acciacco di troppo, ma, al di là di quelli che saranno i singoli interpreti, è fondamentale che il Mantova porti in campo a Palermo un dosato mix di determinazione, attenzione e coraggio. Questa è la ‘base’ per sovvertire il pronostico, magari grazie al sostegno di una maggiore concretezza in difesa…

Probabili formazioni

Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakité, Blin, Ranocchia, Pierozzi; Verre, Brunori; Pohjanpalo. All: Dionisi. Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Cella, Giordano; Trimboli, Burrai; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. All: Possanzini.

Dove vederla

La partita si giocherà domenica 16 febbraio alle ore 15 al stadio Barbera di Palermo e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.