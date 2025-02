Il Mantova è ripreso due volte: a Palermo finisce 2-2

Il Mantova torna da Palermo con un punto di assoluto significato. Il 2-2 finale, in effetti, non solo consente alla squadra di Possanzini di rimanere un punto al di sopra della zona playout ma certifica, una volta di più, che la formazione virgiliana ha le carte in regola per raggiungere la salvezza. Al “Barbera”, infatti, il Mantova lotta senza mai arrendersi anche in una cornice tanto illustre e con rivali di assoluta caratura.

La cronaca

L’incontro si apre nel segno dell’equilibrio. I rosanero cercano di spingere in avanti, ma gli ospiti rispondono colpo su colpo. Al 26’, però, una profonda triangolazione dei padroni di casa libera Verre, che trafigge Festa con una precisa conclusione. Si mette in salita la strada del Mantova, ma i biancorossi non si demoralizzano e nella ripresa partono di gran carriera.

Il sorpasso

Al 1’ Mensah firma l’immediato pareggio, mentre all’11’ Brignani svetta di testa ed opera il sorpasso. Il Palermo non ci sta e al 22’ ritrova la parità con un rigore trasformato da Pohjanpalo in seguito ad un fallo di De Maio su Le Douaron.

Passano 2’ e Ceccaroni lascia in dieci i rosanero. Il Mantova, nonostante la voglia di continuare a spingere dei locali, cerca di approfittare della superiorità numerica, ma il punteggio non cambia più sino al termine.

Il nuovo allungo non riesce alla compagine di Possanzini, ma quanto messo in mostra in Sicilia costituisce in ogni caso una base “fertile” sulla quale costruire un percorso positivo nell’imminente ciclo di fuoco che attende Burrai e compagni, a cominciare dalla sfida di sabato al “Martelli” con il Bari. Palermo-Mantova 2-2 (1-0) Palermo (3-5-2): Audero 6; Baniya 6, Magnani 6, Ceccaroni 5,5; Diakité 6,5, Blin 6 (38’ st Segre sv), Verre 6,5 (14’ st Le Douaron 6), Ranocchia 6,5, Lund 6 (14’ st Pierozzi 6); Brunori 6, Pohjanpalo 6,5 (38’ st Vasic sv). A disposizione: Desplanches; Sirigu; Gomes; Buttaro. All: Alessio Dionisi 6. Mantova (3-5-1-1): Festa 6,5; Brignani 6,5, De Maio 6, Solini 6 (42’ st Bani sv); Radaelli 6 (30’ st Maggioni 6), Trimboli 6, Burrai 6,5 (42’ st Wieser sv), Artioli 6,5 (30’ st Ruocco 6), Giordano 6; Mancuso 6; Mensah 6,5 (17’ st Debenedetti 6). A disposizione: Sonzogni; Redolfi; Fedel; Paoletti; Fiori; Galuppini; Bragantini. All: Davide Possanzini 6,5. Arbitro: Simone Galipò di Firenze 6. Marcatori: 26’ pt Verre; 1’ st Mensah; 11’ st Brignani; 22’ st Pohjanpalo (rig.). Note: ammoniti: Diakité; Burrai; De Maio; Trimboli; Bani – espulso: 24’ st Ceccaroni - angoli: 6-8 – recupero: 1’ e 5’.