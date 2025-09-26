Serie B, per il Mantova la delicata sfida col Frosinone. La probabile formazione

Mantova – Il ruolino di marcia con il quale il Mantova ha iniziato il Campionato (una vittoria e tre sconfitte, due delle quali nelle ultime due gare) ha reso particolarmente delicata la partita dei virgiliani con il Frosinone. I gialloazzurri, al contrario dei biancorossi, sono partiti con il piede giusto e al momento non solo sono ancora imbattuti, ma stanno anche pensando di poter alzare l’asticella delle ambizioni. Il cammino del torneo cadetto è ancora lungo e tutto da scrivere, ma la formazione di mister Possanzini non deve perdere altro tempo per rialzare la testa.

In questo senso è stato molto chiaro il dt Christian Botturi, che ha ribadito: “In questo frangente le parole non servono, il nostro pensiero dev’essere quello di lavorare, lavorare e lavorare. È questo lo spirito che dall’inizio del ciclo guidato dal presidente Piccoli ci ha consentito di raccogliere tante soddisfazioni e noi siamo convinti che questo gruppo ne potrà conquistare ancora molte altre”. Una convinzione che è risuonata a più riprese nella sede di allenamento del Mantova in questa settimana di preparazione e che può e deve rappresentare un prezioso punto di partenza per tornare al “Martelli” dopo le contestazioni di una parte della tifoseria durante la sfida persa in modo piuttosto netto con il Modena ed affrontare una rivale come il Frosinone che, al contrario, potrà scendere in campo in tutta serenità e senza particolari assilli.

Il tutto per 90’ che dovranno tornare a mostrare lo spirito migliore dei biancorossi, sempre coraggiosi e propositivi, ma anche capaci di ritrovare concretezza in fase offensiva e, soprattutto, dimenticare quegli errori che nelle ultime due giornate hanno rappresentato un pesante fardello per la squadra di Possanzini, già finito nell’occhio della critica per l’ostinazione con il quale il Mantova sta cercando di portare avanti il suo sistema di gioco. Osservazioni dalle quali il tecnico virgiliano, pur essendo stato un valido attaccante, ha difeso in modo significativo i suoi giocatori, ribadendo che il gruppo dispone di ampi margini di crescita e i diversi giocatori stanno lavorando per raggiungere la condizione ideale. A tutto questo, bisogna aggiungere l’indispensabile convinzione in un gioco che, finora, ha riservato più di uno “spavento” ai tifosi biancorossi ed ha offerto ghiotte occasioni all’avversario di turno. Per la sfida con i ciociari di Alvini (tecnico che deve riscattare le ultime, negative stagioni), mister Possanzini dovrebbe avere nuovamente a disposizione Cella e, finalmente, Ruocco. Le soluzioni e le alternative, dunque, non sembrano mancare in vista di questa gara da non sbagliare per il Mantova, che deve dimenticare amnesie e imprecisioni per far ripartire il suo viaggio. Probabili formazioni: Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Cella, Mantovani, Maggioni; Trimboli, Majer; Mancuso, Falletti, Caprini; Mensah. All: Possanzini. Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Anthony Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Kone, Kvernadze; Raimondo. All: Alvini.