Pisa-Mantova, i virgiliani non vogliono arrendersi: la squadra in cerca del grande colpo

Mantova, 14 marzo 2025 – Fermare la caduta che ha aperto le porte della zona rossa e compiere l’impresa in grado di rilanciare la corsa verso la salvezza. Sono questi, in estrema sintesi, i due punti di riferimento con i quali il Mantova si appresta a rendere visita ad un Pisa uscito ferito dalla sfida per la promozione diretta con lo Spezia. Se i nerazzurri scenderanno in campo più che motivati (e sospinti dal loro pubblico), i virgiliani non hanno certo meno stimoli in vista di questa gara, tutta in salita, ma che potrebbe offrire la sospirata svolta al difficilissimo girone di ritorno che sta vivendo la compagine di Possanzini.

Il tecnico, la cui posizione in questi giorni è stata notevolmente consolidata dalla società attraverso il dt Botturi (“Vogliamo fare tutto il possibile per salvare il Mantova e Possanzini rimarrà sulla nostra panchina sino al termine della stagione, anche perché solo lui può guidarci alla salvezza”), conferma di essere consapevole delle difficoltà del momento, ma ribadisce pure la fiducia nella sua formazione: “La nostra è una squadra viva. Certo, in questo momento, i risultati non stanno venendo, ma i ragazzi si allenano con intensità e in campo reagiscono sempre alle avversità. Andiamo a Pisa per fare una grande prestazione. Vogliamo e possiamo giocare come sappiamo, per cercare di vincere. Loro sono reduci da due sconfitte e faranno di tutto per tornare alla vittoria. Noi, però, abbiamo ben chiaro quello che dobbiamo fare e cercheremo di metterlo in atto durante la gara”.

Secondo l’ex attaccante sono diversi i motivi alla base di questa brusca frenata del Mantova: “Non credo che ci siano problemi mentali. Piuttosto ci manca quell’istinto killer che ti fa vincere le partite. In ogni caso ritengo che basterebbe un solo episodio favorevole per cambiare il nostro finale di stagione”. Una svolta che i biancorossi sono pronti ad andare a cercare in casa di un Pisa che deve riprendere a marciare a pieno ritmo per proteggere il secondo posto dalle mire ritrovate dello Spezia. Senza dubbio una difficoltà particolare per un Mantova che, finora, è riuscito a vincere solo una volta in trasferta, ma adesso, dopo un’astinenza dai tre punti che sta durando ormai da troppo tempo, è arrivata l’ora di tornare ad assaporare il dolce aroma del successo e ribadire proprio nel momento della verità che questo Mantova merita di conservare l’ambito posto appena ritrovato in serie B.

Probabili formazioni:

Pisa (3-4-2-1): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Calabresi; Sernicola, Piccinini, Marin, Touré; Tramoni; Meister, Lind. All: Inzaghi. Mantova (3-4-1-2): Festa; Maggioni, Cella, Solini; Radaelli, Trimboli, Artioli, Giordano; Aramu; Mancuso, Mensah. All: Possanzini.

La partita si giocherà sabato 15 marzo alle ore 17.15 all’Arena Garibaldi di Pisa e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.