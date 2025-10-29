Il Mantova cade ancora, Possanzini ai titoli di coda?

Mantova – Il Mantova affonda nella ripresa con il Catanzaro e si trascina sul fondo anche l’allenatore Possanzini. Alla squadra biancorossa non è bastata una buona ora di gioco per uscire dalla crisi. In seguito si è spenta la luce e i giallorossi hanno inflitto una nuova, dura lezione ai virgiliani per un passo falso che, a questo punto, apre le prossime ore a pesanti riflessioni in casa biancorossa.

C’è grande attesa al “Martelli” per la gara che deve segnare al svolta nel difficile cammino dei padroni di casa, chiamati a risalire in fretta dall’ultimo posto. Per superare i giallorossi, che pure dal canto loro vogliono raccogliere punti per confermare lo slancio ritrovato grazie al primo successo stagionale con il Palermo, il tecnico virgiliano si affida a Mancuso, sostenuto in avanti da Bragantini e Caprini. Novità in difesa, dove Castellini e Cella rimangono la coppia centrale, mentre a sinistra c’è l’esordio in serie B di Mullen.

La sfida parte subito su ritmi sostenuti e al Mantova bastano 7’ per spingere il match nella direzione desiderata. Bragantini prova a farsi luce nell’area calabrese. Un difensore devia la sfera che giunge a Mancuso, abile a battere Pigliacelli con una bella conclusione di prima intenzione. Il rapido vantaggio fa salire ulteriormente di tono l’incontro. Gli ospiti cercano di reagire, ma la formazione di Possanzini tenta di mantenere l’iniziativa e Caprini chiama ancora al lavoro il portiere catanzarese.

Dopo una punizione di Artioli che minaccia la rete difesa da Pigliacelli, il 29’ regala un grosso brivido alla retroguardia virgiliana. Cissè anticipa tutti di testa, ma il pallone si stampa sul palo salvando così Festa. Prima dell’intervallo i giallorossi ci provano ancora con Rispoli e Pandolfi, ma il punteggio rimane immutato e il Mantova può andare al riposo con un preziosissimo gol di vantaggio. I virgiliani ripartono con il giusto spirito, ma la luce si spegne ben presto.

Il Catanzaro si spinge in avanti, ma è un autogol di Majer al 24’ a far cedere la formazione di Possanzini che si lascia andare in balìa dei calabresi. Al 30’ Cissè firma il sorpasso che scatena la contestazione dei tifosi virgiliani (ai quali replica mister Possanzini), mentre 5’ più tardi l’isolato Favasuli sigla il definitivo 1-3 che prolunga il buio tunnel della crisi di un Mantova sempre più ultimo e in crisi d’identità. Mantova-Catanzaro 1-3 (1-0) Mantova (4-3-3): Festa 6, Maggioni 6, Castellini 5,5, Cella 5,5, Mullen 6 (17’ st Pittino 5,5); Paoletti 5,5 (17’ st Majer 5), Artioli 6 (27’ st Wieser 6), Trimboli 6,5; Bragantini 6, Mancuso 6,5 (27’ st Mensah 6), Caprini 6 (40’ st Bonfanti sv). A disposizione: Andrenacci; Fiori; Galuppini; Falletti; Ruocco; Fedel; Marras. All: Davide Possanzini 5. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli 6,5; Brighenti 6,5, Antonini 6, Cassandro 6; D’Alessandro 6 (14’ st Nuamah 6,5), Buglio 6 (14’ st Pontisso 6,5), Petriccione 6, Rispoli 6,5 (14’ st Iemmello 6), Favasuli 6,5; Cissé 6,5; Pandolfi 6. A disposizione: Marietta; Bashi; Pittarello; Liberali; Di Chiara; Bettella; Oudin; Alesi; Seha. All: Fabio Aquilani 6,5. Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido 6. Reti: 7’ pt Mancuso; 24’ st aut. Majer; 30’ Cissé; 35’ st Favasuli. Note: ammoniti: Trimboli; Brighenti - angoli: 7-5 – recupero: 1’ e 4’ – spettatori: 7.117.