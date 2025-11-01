Mantova, per Possanzini è davvero l’ultima chiamata: con la Samp si può solo vincere

Mantova, 1 novembre 2025 – Con quale spirito il Mantova riuscirà a giocare la delicatissima sfida del 2 novembre (fischio d’inizio alle 19.30) in casa della Sampdoria? L’ultima si appresta a rendere visita alla penultima in una gara che propone molteplici tematiche su entrambi i fronti, anche se il filo conduttore è che entrambe le contendenti, nel giorno dedicato ai morti, sperano di “risorgere” da una situazione che sembra farsi sempre più difficile di ora in ora.

In questo senso, se i blucerchiati hanno deciso di affidarsi alla coppia Gregucci-Foti, con il secondo a fingere da allenatore effettivo e il primo a mettere a disposizione patentino ed esperienza, i giorni che hanno fatto seguito all’ennesima sconfitta con il Catanzaro sono stati veramente traumatici per i virgiliani. In effetti la società del presidente Filippo Piccoli, dopo prolungata riflessione, ha scelto di sollevare dal suo incarico il dt Christian Botturi e di firmare un nuovo contratto con il ds Leandro Rinaudo. Il principale colpo di scena ha riguardato però l’allenatore Davide Possanzini, che in un primo momento sembrava essere il primo destinato a subire gli strali del sodalizio biancorosso e, invece, ha avuto la possibilità di continuare il suo cammino e di accompagnare la squadra fino alla sfida con la Sampdoria, una nuova “ultima spiaggia” per l’ex attaccante che in carriera ha giocato, tra l’altro, pure con i blucerchiati.

Tra i fattori che, probabilmente, hanno indotto il Mantova a modificare le intenzioni della notte che ha fatto seguito al ko con il Catanzaro ci può essere anche la chiara testimonianza trasmessa dai giocatori, che hanno ribadito la loro vicinanza a Possanzini. Una posizione che, comunque, a questo punto dev’essere suffragato dall’ormai improcrastinabile conferma sul campo domani sera a Genova. C’è un solo modo per far continuare il ciclo del tecnico marchigiano sulla panchina biancorossa ed è quello di vincere il duello dei bassifondi in casa della Samp.

Il nuovo ds Rinaudo, che nelle ore scorse ha parlato alla squadra ed ha cercato di trasmettere nuova fiducia, ha in agenda anche un incontro-confronto con mister Possanzini (probabilmente insieme al presidente Piccoli). Dai 90’ di Marassi (che proseguiranno nel solco del 4-3-3, ma con quali interpreti?) e dall’esito di questo “vertice” si potrà conoscere il destino dell’allenatore che ha riportato il Mantova in serie B. Come sempre capita in simili circostanze, parallelamente è già partito il casting per il possibile sostituto. Una corsa che offre variazioni di ora in ora e che, al momento sembra riservare un occhio di riguardo a Modesto, ma altri pretendenti come Pagliuca, Longo, Bisoli e, più defilati, Maran, Corini e Ballardini non intendono certo arrendersi.

Se la Samp targata Foti-Gregucci non ha dunque alternative alla vittoria, i biancorossi devono trasmettere un segnale inequivocabile per il loro futuro. L’unico modo per fermare a novembre la “rivoluzione” che è partita a fine ottobre e riportare entusiasmo e convinzione in tutto l’ambiente virgiliano.

Probabili formazioni:

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Ferrari, Riccio; Ioannou, Benedetti, Ricci, Henderson, Cherubini; Çuni, Coda. All: Gregucci.

Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Cella, Castellini, Mullen; Paoletti, Artioli, Trimboli; Bragantini, Mancuso, Ruocco. All: Possanzini.