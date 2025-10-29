Qui mantova. Ultima chiamata per Possanzini contro il Catanzaro

La sfida di questa sera al Martelli (ore 20.30) e la trasferta di domenica in casa della Sampdoria decideranno il futuro di Davide Possanzini sulla panchina del Mantova, ma scriveranno anche pagine molto importanti per il cammino dei biancorossi. Dopo la sconfitta (la sesta su nove gare) patita a Bari, la formazione virgiliana è precipitata all’ultimo posto solitario. La classifica resta corta, ma bisogna cambiare passo. In tal senso Possanzini si gioca tutto: deve riuscire a rianimare un attacco più che sterile (un gol nelle ultime tre fare), a rendere solida una difesa che sbanda troppo spesso e a cancellare quegli errori individuali finiscono per vanificare tutto. Il Mantova mette sempre in mostra generosità e voglia di fare, ma pecca in concretezza (senza dimenticare le croniche carenze a sinistra e i numeri ridotti in difesa). La situazione è delicata, ma Possanzini, anche se rimbalzano le voci del casting per gli eventuali successori (con eugenio Corini e Pierpaolo Bisoli in testa) va avanti per la sua strada e chiede ai suoi giocatori la fiducia necessaria per uscire dal tunnel della crisi: "Dobbiamo continuare a lavorare e a credere nel nostro gioco, prestando la massima attenzione a tutto quello che facciamo". È questa la via per rivedere la luce.

Mantova (4-3-3): Festa, Maggioni, Castellini, Cella, Bani; Wieser, Artioli, Trimboli; Fiori, Bonfanti, Ruocco. All: Possanzini.

Luca Marinoni