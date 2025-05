Il Mantova perde (male) a casa della Salernitana e vede lo spettro dei playout

Mantova, 4 maggio 2025 – Il Mantova esce sconfitto con un gol nel recupero dei due tempi dalla sfida diretta in casa della Salernitana e vede complicarsi (e non poco) la rincorsa alla salvezza. Quando mancano due partite al termine, infatti, la squadra di Possanzini ha un solo punto di vantaggio sulla zona play out, dove inseguono gli stessi campani e il Brescia, mentre la retrocessione diretta è a -3. Per quel che riguarda le sorti dei biancorossi, a questo punto, sarà determinante il match interno di venerdì sera con la Carrarese, altra pericolante che, però, grazie al successo sul Modena, si è portata a cinque lunghezze dalla zona calda della classifica.

L'allenatore del Mantova Davide Possanzini

A caccia di punti

Numeri alla mano, i virgiliani rimangono padroni del loro destino, ma dovranno raccogliere nelle due rimanenti gare serali al “Martelli” i punti necessari per garantirsi la permanenza in serie B. È questa la situazione dopo la resa all’Arechi, dove, in un’atmosfera molto “calda”, la formazione di mister Possanzini non è riuscita a giocare con la concretezza e il coraggio messi in bella mostra nel match vinto con il Cesena. Anche dopo lo svantaggio subito a fil di sirena del primo tempo, gli ospiti, pur cercando di fare gioco nella ripresa, non sono mai riusciti a creare veri pericoli alla rete difesa da Christensen, finendo per subire, ancora una volta al termine del recupero, il raddoppio di Nwankwo che ha sancito il definitivo k.o del Mantova. Il delicato confronto diretto a Salerno si apre nel segno dell’equilibrio, ma, sospinti dal proprio pubblico, con il passare dei minuti i granata riescono ad assumere una certa supremazia.

Il gol annullato

Dopo un gol annullato a Ghiglione al 12’ per fallo su Festa, Verdi e Cerri cercano di pungere per i padroni di casa, mentre sul fronte opposto i biancorossi mettono in difficoltà la difesa locale al 33’ con Mensah che, solo davanti a Christensen, viene fermato al momento del tiro da Ferrari. Il primo tempo sembra destinato a chiudersi a reti inviolate, ma in pieno recupero Amatucci, dal limite, manda la sfera dove Festa non può arrivare per il vantaggio che costringe la compagine di Possanzini ad un difficile inseguimento.

Secondo tempo in salita

In effetti nel secondo tempo il Mantova cerca di raddrizzare la situazione, ma commette troppi errori e non riesce a costruire nitide occasioni da rete. Il passare dei minuti e la voglia di non arrendersi dei biancorossi non riescono a cambiare il copione della gara, che rimane aperta fino al 4’ ed ultimo minuto di recupero, quando Nwankwo si invola in contropiede e firma il definitivo 2-0 che costringe la squadra di Possanzini a trepidare sino alla fine per la salvezza. Salernitana-Mantova 2-0 (1-0) Salernitana (3-4-2-1): Christensen 6; Ruggeri 6, Ferrari 6,5, Lochoshvili 6,5; Ghiglione 6,5 (32’ st Stojanovic 6), Zuccon 6 (25’ st Tello 6), Amatucci 6,5, Corazza 6; Verde 6 (32’ st Tongya 6), Soriano 6,5 (40’ st Reine-Adelaide sv); Cerri 6 (25’ st Nwankwo 6,5). A disposizione: Sepe; Bronn; Njoh; Caligara; Jaroszynski; Girelli; Raimondo. All: Pasquale Marino 6,5. Mantova (4-2-3-1): Festa 6; Radaelli 6, Brignani 6 (24’ st De Maio 6), Cella 6, Bani 6,5; Trimboli 6,5, Burrai 6; Bragantini 6 (24’ st Galuppini 6), Mancuso 6 (32’ st Aramu 6), Fiori 6 (14’ st Paoletti 6); Mensah 6 (14’ st Debenedetti 6). A disposizione: Sonzogni; Solini; Wieser; Fedel; Artioli; Giordano; Muroni. All: Davide Possanzini 6. Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna 6. Reti: 46’ pt Amatucci; 49’ st Nwankwo. Note: ammoniti: Brignani; Radaelli – angoli: 0-0 - recupero: 2’ e 4’.