Salernitana supera il Mantova nella sfida salvezza all'Arechi

SALERNOIl Mantova si arrende alla Salernitana nella sfida salvezza e frena nella corsa salvezza. La squadra di Possanzini, a 180’ dal termine, si ritrova con un solo punto di vantaggio sui playout. Nella calda cornice dell’Arechi, i virgiliani non riescono a mostrare il coraggio e la personalità necessari per far fronte alla voglia di vincere dei granata. I primi minuti sono equilibrati, ma ben presto cresce il ritmo dei locali che, dopo l’annullamento di un gol a Ghiglione per fallo su Festa, si rendono insidiosi con Zuccon e Cerri. Superata la mezz’ora, gli ospiti cercano di presentarsi con maggiore decisione dalle parti di Christensen ma, nonostante una ghiotta palla-gol capitata a Mensah, non riescono a sbloccare il risultato. La cosa riesce invece al 1’ di recupero ad Amatucci, che batte Festa e costringe il Mantova all’inseguimento. I virgiliani non riescono a costruire occasioni per impattare e al 4’ di recupero subiscono il raddoppio di Simy, che costringe alla resa i ragazzi di Possanzini. "È difficile giudicare questa prestazione - dice il tecnico a fine gara -. Ci sono demeriti nostri e meriti della Salernitana. Per fortuna siamo ancora artefici del nostro destino e avremo il piccolissimo vantaggio di giocare entrambe le ultime due in casa".L.M.