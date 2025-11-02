Per la Sampdoria non c’è storia, e il Mantova ritrova la vittoria dopo più di due mesi

Mantova, 2 novembre 2025 – Il Mantova riesce a superare la Sampdoria nel duello dei bassifondi con un gol di Ruocco nel finale. Un guizzo che permette alla squadra di Possanzini di ritrovare dopo più di due mesi il successo ed offre nuove speranze nella lotta per la salvezza ai virgiliani. La strada per rimanere in serie B, però, rimane in salita per i biancorossi, che restano in zona retrocessione diretta, ma, per lo meno, possono ritrovare fiducia e serenità dopo i giorni più difficili grazie al blitz vincente operato in casa dei blucerchiati.

Sulla difensiva

Sospiro di sollievo, in particolare, per mister Possanzini, che riesce a superare l’ennesima “ultima spiaggia” di questa soffertissima stagione e può pensare a concentrarsi sul lavoro necessario per uscire da una situazione che resta assai delicata. In avvio sono più propositivi i padroni di casa che cercano di far valere il fattore campo. Il Mantova è così costretto sulla difensiva, con Festa prima e Castellini poi che fermano gli spunti dei doriani. Superato il 20’ Coda chiama al lavoro per due volte la difesa ospite, mentre sul fronte opposto la prima, vera conclusione del Mantova giunge al 28’, con Galuppini che non riesce però ad impensierire Ghidotti. Al 31’ la squadra del duo Foti-Gregucci colpisce il palo con Çuni, ma subito dopo l’arbitro annulla l’azione per un fuorigioco.

L'esultanza di Francesco Ruocco

Le due contendenti vanno così al riposo sul nulla di fatto e la ripresa si apre ancora nel segno della Sampdoria, ma con il passare dei minuti le batterie dei locali si affievoliscono e i virgiliani possono così avanzare il raggio della propria azione. Mensah entra in campo con il piglio dei giorni migliori e al 32’ assapora per qualche istante la gioia del gol, ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco.

Ruocco decisivo

I biancorossi, comunque, a questo punto credono nella vittoria e al 41’ Ruocco scaglia il tiro a giro che trafigge Ghidotti e dà il via alla festa di un Mantova che, a questo punto, può e deve trovare dai tre punti colti in casa della pericolante Sampdoria la forza per dare continuità ad una risalita che rimane tutta da scrivere e deve trovare immediate conferme nel nuovo test-verità di venerdì con il Padova al “Martelli”, dove Possanzini e i suoi giocatori sono chiamati a conquistare il primo successo interno stagionale. Sampdoria-Mantova 0-1 (0-0) Sampdoria (3-5-2): Ghidotti 6; Hadzikadunic 6 (32’ st Vulikic 5,5), Riccio 6 (32’ st Bellemo 6), Giordano 6; Cherubini 6,5, Barak 6, Ricci 6,5, Henderson 5,5 (9’ st Benedetti 6), Ioannou 6; Çuni 6,5, Coda 6. A disposizione: Krastev; Ravaglia; Coubis; Venuti; Ferrari; Conti; Narro; Malagrida. All: Angelo Gregucci 5,5. Mantova (4-3-3): Festa 6; Radaelli 6, Castellini 6,5, Cella 6, Bani 6 (17’ st Maggioni 6); Trimboli 6,5, Artioli 6, Paoletti 6 (33’ st Marras sv); Galuppini 6 (33’ st Falletti sv), Mancuso 6 (17’ Mensah 6), Ruocco 6,5. A disposizione: Andrenacci; Mullen; Wieser; Fiori; Fedel; Caprini; Pittino; Bonfanti. All: Davide Possanzini 6. Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo 6. Reti: 41’ st Ruocco. Note: ammoniti: Henderson; Ricci; Ioannou – angoli: 10-6 – recupero: 1’ e 6’.