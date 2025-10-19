Serie A. Ruocco salva Possanzini, “passettino“ Mantova

RUGBY FEMMINILECi siamo, è il grande giorno: oggi (ore 15.30) al campo “Curioni“ di Segrate, si apre ufficialmente la stagione dell’unica squadra di rugby milanese formata solo da donne, le Linci. Partecipano al campionato di serie A e sono inserite nel girone 2 in buona compagnia, Leonesse di Brescia, Ivrea, e ancora Highlanders Formigine, Cus Piemonte Orientale e le friulane del Forum Iulii (le avversarie di oggi.)

Le Linci, nate più o meno un anno fa come “costola“ del Cus Milano, sono una realtà davvero particolare: basti pensare che le atlete porteranno in campo il logo “Emergency“ sulle maglie ufficiali del campionato per diffondere – anche sul terreno di gioco – i valori di inclusione e giustizia sociale: "Non uno sponsor, ma un’adesione a valori che nascono per riequilibrare l’attenzione del mondo sportivo a favore delle donne".

Se i propositi sportivi sono ambiziosi, visto che gli obiettivi non sono neppure troppo “celati“ (la promozione in Elite e magari la semifinale scudetto), la squadra che scende in campo in memoria di Franco Diena, il primo a introdurre il rugby femminile al Cus, vuol trasmettere, come si evince, anche altri messaggi. Prima di tutto, invertire una tendenza radicata nello sport, cui il mondo della palla ovale non fa eccezione: le donne come ultima ruota del carro. Donne che, nelle parole di Max Tarocco, che delle Linci è il Presidente, "a volte dovevano usare le maglie dismesse dagli uomini, con conseguenze che potete ben immaginare per la vestibilità".

In tal senso è nato anche “Beyond Rugby“, il progetto delle Linci che sostiene le atlete dentro e fuori dal campo. Grazie alla collaborazione con aziende partner, infatti, le giocatrici hanno accesso a opportunità di lavoro e condizioni contrattuali che permettono di conciliare carriera sportiva e professionale. Insomma, un passo concreto per costruire un futuro più sicuro per le atlete e ridurre il divario di genere nello sport.

Passione, sentimenti, orgoglio e sacrifici. Tutto questo e tanto altro emerge nelle storie delle atlete (fra di loro madri over 40 e giovani studentesse, anche straniere) che portano nel borsone i valori per costruire una comunità basata su inclusione, rispetto, disciplina. Tutto ciò è scritto in un vero e proprio codice etico del club: "Il rugby è molto più di uno sport: è una scuola di vita che si fonda su valori profondi come il rispetto, la lealtà, l’integrità e il senso di appartenenza. La nostra società riconosce l’importanza di promuovere questi principi non solo sul campo, ma in ogni aspetto della vita sportiva, sociale e personale dei propri atleti, tecnici, dirigenti e sostenitori. Attraverso l’adesione a questo codice, vogliamo tutelare l’integrità del gioco e rafforzare i legami che ci uniscono come squadra e come società".

Giulio Mola