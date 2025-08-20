SERIE B. Botturi parla chiaro: "A questo Mantova serve ancora tempo. Fiducia inalterata»

Dopo il brusco stop in Coppa Italia (0-4 con il Venezia), sabato il Mantova inizierà il suo secondo campionato in Serie B sul campo del Monza. Il dt virgiliano Christian Botturi “gioca“ in anticipo e in tutta serenità il derby lombardo: "Viviamo questa vigilia con fiducia. Vogliamo raggiungere la salvezza e speriamo di farlo il prima possibile. Veniamo da una sconfitta roboante, un brutto temporale estivo che, però, non ha cambiato la nostra consapevolezza. Sappiamo che ci attende una gara molto difficile, ma siamo decisi a giocare da Mantova".

Per vedere la vera squadra biancorossa Botturi chiede ancora un po’ di tempo: "Ci stiamo rimodellando. Abbiamo cambiato tanto. Nove giocatori sono partiti e ne sono arrivati otto. Adesso abbiamo in rosa ventisei calciatori, vediamo se nei prossimi giorni riusciamo a fare nove pari oppure rimaniamo così. Sappiamo le difficoltà che ci attendono nell’andare a giocare in casa di una formazione che, insieme alle altre due retrocesse, al Palermo e allo Spezia lotterà per i primi posti. Ci sono poi anche compagini ambiziose come il Modena. E terrei d’occhio possibili sorprese come Sudtirol e Sampdoria. Noi, invece, sappiamo bene dove vuole arrivare il Mantova che punta innanzitutto alla salvezza".

L.M.